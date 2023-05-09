Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Парадом 9 мая Путин хочет продемонстрировать влияние на Центральную Азию – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 9 мая 2023, 03:52
Парадом 9 мая Путин хочет продемонстрировать влияние на Центральную Азию – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) считают, что парадом 9 мая Россия попытается продемонстрировать свое влияние на Центральную Азию.

Источник: ISW

Детали: В отчете говорится о том, что президент России Владимир Путин пытается использовать парад ко Дню Победы в Москве, чтобы продемонстрировать дальнейшее влияние России в Центральной Азии.

Реклама:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон будут присутствовать на параде ко Дню Победы в Москве 9 мая.

В институте считают, что позднее объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их сдержанности в отношении прямой и публичной поддержки войны, несмотря на усилия Кремля, направленные на демонстрацию своей власти.

В обзоре добавляют, что, по сообщениям, президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Вірменії Армении Никол Пашинян также прилетели в Москву на парад ко Дню Победы.

ВИДЕО ДНЯ

В обзоре института напоминают, что в ночь с 7 на 8 мая российские войска нанесли очередной масштабный ракетный и беспилотный удар по Украине.

Аналитики указывают на то, что высокопоставленные украинские чиновники отметили, что украинские силы, возможно, готовятся к проведению контрнаступательных операций в мае или июне.

Отмечается и то, что оккупированное Россией Приднестровье обратилось к России с просьбой увеличить миротворческий контингент в регионе, что, вероятно, поддержит усилия Кремля по дестабилизации Молдовы.

Однако, по мнению экспертов, Россия по-прежнему вряд ли развернет дополнительные силы в Приднестровье, учитывая ее постоянную потребность в войсках в Украине.

Основные выводы ISW за 8 мая:

  • В ночь с 7 на 8 мая российские войска нанесли очередной широкомасштабный ракетный и беспилотный удар по Украине.
  • Высокопоставленные чиновники сообщили, что украинские войска, возможно, готовятся к проведению контрнаступательных операций в мае или июне.
  • Оккупированное Россией Приднестровье призвало Россию увеличить количество миротворцев в регионе, которые, вероятно, поддерживают усилия Кремля по дестабилизации Молдовы.
  • Путин пытается использовать парад ко Дню Победы, чтобы продемонстрировать дальнейшее влияние России в Центральной Азии.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • По состоянию на 8 мая российские войска осуществили незначительное продвижение в пределах Бахмута на фоне сообщений об активизации наступательных операций сил группы "Вагнера" и продолжения наземных атак вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Также они продолжали оборонительные операции на юге Украины.
  • По сообщениям, российские власти усилили кампанию по набору представителей этнических меньшинств на контрактную службу в российскую армию.
  • Российские оккупационные власти продолжили принудительную эвакуацию гражданского населения из тыловых районов Херсонской и Запорожской областей.

Темы: ПутинАзия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: