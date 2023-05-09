Парадом 9 мая Путин хочет продемонстрировать влияние на Центральную Азию – ISW
Специалисты Института изучения войны (ISW) считают, что парадом 9 мая Россия попытается продемонстрировать свое влияние на Центральную Азию.
Источник: ISW
Детали: В отчете говорится о том, что президент России Владимир Путин пытается использовать парад ко Дню Победы в Москве, чтобы продемонстрировать дальнейшее влияние России в Центральной Азии.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон будут присутствовать на параде ко Дню Победы в Москве 9 мая.
В институте считают, что позднее объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их сдержанности в отношении прямой и публичной поддержки войны, несмотря на усилия Кремля, направленные на демонстрацию своей власти.
В обзоре добавляют, что, по сообщениям, президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Вірменії Армении Никол Пашинян также прилетели в Москву на парад ко Дню Победы.
В обзоре института напоминают, что в ночь с 7 на 8 мая российские войска нанесли очередной масштабный ракетный и беспилотный удар по Украине.
Аналитики указывают на то, что высокопоставленные украинские чиновники отметили, что украинские силы, возможно, готовятся к проведению контрнаступательных операций в мае или июне.
Отмечается и то, что оккупированное Россией Приднестровье обратилось к России с просьбой увеличить миротворческий контингент в регионе, что, вероятно, поддержит усилия Кремля по дестабилизации Молдовы.
Однако, по мнению экспертов, Россия по-прежнему вряд ли развернет дополнительные силы в Приднестровье, учитывая ее постоянную потребность в войсках в Украине.
Основные выводы ISW за 8 мая:
- В ночь с 7 на 8 мая российские войска нанесли очередной широкомасштабный ракетный и беспилотный удар по Украине.
- Высокопоставленные чиновники сообщили, что украинские войска, возможно, готовятся к проведению контрнаступательных операций в мае или июне.
- Оккупированное Россией Приднестровье призвало Россию увеличить количество миротворцев в регионе, которые, вероятно, поддерживают усилия Кремля по дестабилизации Молдовы.
- Путин пытается использовать парад ко Дню Победы, чтобы продемонстрировать дальнейшее влияние России в Центральной Азии.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная.
- По состоянию на 8 мая российские войска осуществили незначительное продвижение в пределах Бахмута на фоне сообщений об активизации наступательных операций сил группы "Вагнера" и продолжения наземных атак вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- Также они продолжали оборонительные операции на юге Украины.
- По сообщениям, российские власти усилили кампанию по набору представителей этнических меньшинств на контрактную службу в российскую армию.
- Российские оккупационные власти продолжили принудительную эвакуацию гражданского населения из тыловых районов Херсонской и Запорожской областей.