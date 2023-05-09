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После парада в Москве Лукашенко немедленно вернулся в Минск с перевязанной рукой

Станислав ПогориловВторник, 9 мая 2023, 19:37
После парада в Москве Лукашенко немедленно вернулся в Минск с перевязанной рукой
Александр Лукашенко, фото: ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко по окончанию военного парада, устроенного в Москве российским диктатором Владимиром Путиным, немедленно вернулся в Минск, не ожидая завершения всех торжеств. 

Источник: РБК, Белсат

Детали: Сообщается, что после парада Путин провел неформальный завтрак с гостями парада из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, но фото и видео не запечатлели Лукашенко.

Как свидетельствуют фото, на самом параде у Лукашенко была перевязана рука. Позже стало известно, что Лукашенко везли автотранспортом и на церемонию возложения цветов в Александровском саду.

 
Фото: Белсат

Обновлено в 19:30: Лукашенко таки прибыл в Минск, где принял участие в торжествах к 9 мая. 

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Что предшествовало: 

  • Несмотря на ожесточенные бои и огромные потери в войне против Украины российский диктатор Владимир Путин провел парад в Москве 9 мая 2023 года. Самолеты в нем не участвовали, как и в 2022 году, а из гусеничной техники был только один танк Т-34 времен Второй мировой войны.
  • Несмотря на войну на этот парад Путина согласились приехать президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, а также премьер-министр Армении.
  • Украина считает участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в российском "параде победы" в Москве рядом с военным преступником Владимиром Путиным аморальным и недружественным шагом.

Темы: ЛукашенкопарадРосcияБеларусь
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