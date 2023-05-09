После парада в Москве Лукашенко немедленно вернулся в Минск с перевязанной рукой

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко по окончанию военного парада, устроенного в Москве российским диктатором Владимиром Путиным, немедленно вернулся в Минск, не ожидая завершения всех торжеств.

Источник: РБК, Белсат

Детали: Сообщается, что после парада Путин провел неформальный завтрак с гостями парада из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, но фото и видео не запечатлели Лукашенко.

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Как свидетельствуют фото, на самом параде у Лукашенко была перевязана рука. Позже стало известно, что Лукашенко везли автотранспортом и на церемонию возложения цветов в Александровском саду.

Фото: Белсат

Обновлено в 19:30: Лукашенко таки прибыл в Минск, где принял участие в торжествах к 9 мая.

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