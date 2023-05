На параде "второй армии мира" был только один танк – времен Второй мировой

В параде на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года приняло участие существенно меньше единиц боевой техники РФ, чем в предыдущие годы, в частности, только один танк – времен Второй мировой.

Источник: кадры трансляции парада, "Радио Свобода", которое ссылается на подсчёты аналитика Оливера Александера

Детали: По данным Александера, всего по Красной площади в этом году проехала только 51 единица техники. Ещё в прошлом году - когда парад уже был сокращён по сравнению с временами до российского широкомасштабного вторжения в Украину - в параде участвовала 131 боевая машина. В 2021 году их было 197. То есть сокращение в сравнении с последним довоенным годом - почти в четыре раза.

The flyover is expectedly cancelled. As no rehearsals had taken place, this was a guarantee.



Since the invasion the amount of vehicles in the annual parade has plummeted into a pitiful display:

2021: 197

2022: 131

2023: 51