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На параде "второй армии мира" был только один танк – времен Второй мировой

Валентина РоманенкоВторник, 9 мая 2023, 12:47
На параде второй армии мира был только один танк – времен Второй мировой
танк времён Второй мировой Т-34. иллюстративное фото

В параде на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года приняло участие существенно меньше единиц боевой техники РФ, чем в предыдущие годы, в частности, только один танк – времен Второй мировой.

Источник: кадры трансляции парада, "Радио Свобода", которое ссылается на подсчёты аналитика Оливера Александера

Детали: По данным Александера, всего по Красной площади в этом году проехала только 51 единица техники. Ещё в прошлом году - когда парад уже был сокращён по сравнению с временами до российского широкомасштабного вторжения в Украину - в параде участвовала 131 боевая машина. В 2021 году их было 197. То есть сокращение в сравнении с последним довоенным годом - почти в четыре раза.

Сам парад продолжался около 45 минут, включая объезд войск и выступление Владимира Путина. В прежние годы продолжительность парадов доходила до полутора часов, однако тогда парад включал и воздушную часть, которая в нынешнем году была отменена.

Александер, как и многие другие комментаторы, обратили внимание на отсутствие современных танков. Без тяжёлой бронетехники парад обошёлся впервые с 2007 года.

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Прохождение техники открыл танк времён Второй мировой Т-34.

Дальше проехали лёгкие боевые машины - "Тигры", затем "Уралы" и БМП "Бумеранг", также по Красной площади провезли ракетные комплексы "Искандер", С-400 и три межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс".

Проход военной техники на параде занял менее 10 минут.

В прежние годы прохождение техники занимало существенно больше времени, при этом демонстрировались современные танки "Армата" и другие машины, не имеющие, по словам комментаторов, "аналогов в мире". При этом в боевых действиях в Украине, как отмечали многие комментаторы, эта техника либо не участвовала вовсе, либо присутствовала на фронте в весьма ограниченных количествах.

По подсчетам издания "Агентство", в параде приняло участие около восьми тысяч человек, это минимальное число участников с 2008 года (Минобороны РФ заявляло об 11 тыс. участников).

В 2022 году в параде участвовали 11 тысяч военных.

Темы: Росcия
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