МИД напомнил гостям парада в Москве, что Путин – военный преступник и использовал их

Украина считает участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в российском "параде победы" в Москве рядом с военным преступником Владимиром Путиным аморальным и недружественным шагом.

Источник: заявление МИД Украины

Детали: Министерство иностранных дел обратило внимание на участие в мероприятии на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года премьер-министра Армении, президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

К Путину на парад все же приехали несколько лидеров других стран ТАСС

МИД отмечает, что во время мероприятия президент Российской Федерации Владимир Путин, который разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий.

А в ночь перед парадом Россия выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, "чтобы причинить еще больше смертей и нанести еще больше разрушений на украинской земле", возмущаются дипломаты.

Зато участникам собрания в Москве была продемонстрирована российская военная техника, которая уже десятый год подряд участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины, напоминает министерство.

Дословно МИД: "Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии рядом с военным преступником, который щеголяет развязыванием войны в Европе в масштабах, неизвестных со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу.

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Народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, которое не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом".

Лукашенко тоже был на параде Путина, но от него другого уже и не ждали

Этому предшествовало: Несмотря на ожесточенные бои и огромные потери в войне против Украины российский диктатор Владимир Путин провел парад в Москве 9 мая 2023 года. Самолеты в нем не участвовали, как и в 2022 году, а из гусеничной техники был только один танк Т-34 времен Второй мировой войны.

Во время своей речи на параде Путин соврал, что для России нет враждебных стран, и что она хочет видеть будущее мирным и свободным. Но признал, что самым важным его делом сейчас является война в Украине.

Несмотря на войну на этот парад Путина согласились приехать президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, а также премьер-министр Армении.

Специалисты Института изучения войны (ISW) считают, что этим Россия хочет продемонстрировать свое влияние на Центральную Азию.