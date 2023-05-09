МИД напомнил гостям парада в Москве, что Путин – военный преступник и использовал их
Украина считает участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в российском "параде победы" в Москве рядом с военным преступником Владимиром Путиным аморальным и недружественным шагом.
Источник: заявление МИД Украины
Детали: Министерство иностранных дел обратило внимание на участие в мероприятии на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года премьер-министра Армении, президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
МИД отмечает, что во время мероприятия президент Российской Федерации Владимир Путин, который разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий.
А в ночь перед парадом Россия выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, "чтобы причинить еще больше смертей и нанести еще больше разрушений на украинской земле", возмущаются дипломаты.
Зато участникам собрания в Москве была продемонстрирована российская военная техника, которая уже десятый год подряд участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины, напоминает министерство.
Дословно МИД: "Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии рядом с военным преступником, который щеголяет развязыванием войны в Европе в масштабах, неизвестных со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу.
Народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, которое не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом".
Этому предшествовало: Несмотря на ожесточенные бои и огромные потери в войне против Украины российский диктатор Владимир Путин провел парад в Москве 9 мая 2023 года. Самолеты в нем не участвовали, как и в 2022 году, а из гусеничной техники был только один танк Т-34 времен Второй мировой войны.
Во время своей речи на параде Путин соврал, что для России нет враждебных стран, и что она хочет видеть будущее мирным и свободным. Но признал, что самым важным его делом сейчас является война в Украине.
Несмотря на войну на этот парад Путина согласились приехать президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, а также премьер-министр Армении.
Специалисты Института изучения войны (ISW) считают, что этим Россия хочет продемонстрировать свое влияние на Центральную Азию.