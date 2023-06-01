"Živjela Hrvatska!" МИД ответил президенту Хорватии, который раскритиковал лозунг "Слава Украине"

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко ответил хорватскому президенту Зорану Милановичу, который сравнил приветствие "Слава Украине" с лозунгом хорватских усташей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На своей Facebook-странице Николенко опубликовал скриншот новости со словами Милановича, который подписал: "Слава Украине! Živjela Hrvatska!" ("Да здравствует Хорватия!" – ред.). Živjela Hrvatska имеет такое же значение для хорватов, как "Слава Украине" – для украинцев.

Živjela Hrvatska – это также название патриотической хорватской песни, слова к которой написал известный хорватский писатель писатель Август Шеноа, а музыку – композитор Иван Зайц в середине XIX века.

Ранее Миланович сказал, что "Слава Украине" – это "возглас самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президент Хорватии и ранее неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями. К примеру, в январе он призвал не сравнивать ситуацию Косово с аннексией Крыма, заявив, что Крым никогда больше не будет украинской территорией. Также Миланович заявлял, что Хорватии не следует оказывать военную помощь Украине, а отправка западных танков Киеву только затянет войну.