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"Živjela Hrvatska!" МИД ответил президенту Хорватии, который раскритиковал лозунг "Слава Украине"

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 00:50
Živjela Hrvatska! МИД ответил президенту Хорватии, который раскритиковал лозунг Слава Украине
Фото suspilne.media

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко ответил хорватскому президенту Зорану Милановичу, который сравнил приветствие "Слава Украине" с лозунгом хорватских усташей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На своей Facebook-странице Николенко опубликовал скриншот новости со словами Милановича, который подписал: "Слава Украине! Živjela Hrvatska!" ("Да здравствует Хорватия!" – ред.). Živjela Hrvatska имеет такое же значение для хорватов, как "Слава Украине" – для украинцев.

Živjela Hrvatska – это также название патриотической хорватской песни, слова к которой написал известный хорватский писатель писатель Август Шеноа, а музыку – композитор Иван Зайц в середине XIX века.

Ранее Миланович сказал, что "Слава Украине" – это "возглас самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков".

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Напомним, президент Хорватии и ранее неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями. К примеру, в январе он призвал не сравнивать ситуацию Косово с аннексией Крыма, заявив, что Крым никогда больше не будет украинской территорией. Также Миланович заявлял, что Хорватии не следует оказывать военную помощь Украине, а отправка западных танков Киеву только затянет войну.

Темы: ХорватияМИД
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