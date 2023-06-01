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"Živjela Hrvatska!" МЗС відповіло президенту Хорватії, який розкритикував гасло "Слава Україні"

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 00:50
Živjela Hrvatska! МЗС відповіло президенту Хорватії, який розкритикував гасло Слава Україні
Фото suspilne.media

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відповів хорватському президенту Зорану Мілановичу, який порівняв привітання "Слава Україні" з гаслом хорватських усташів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На своїй Facebook-сторінці Ніколенко опублікував скриншот новини зі словами Мілановича, який підписав: "Слава Україні! Živjela Hrvatska!" ("Хай живе Хорватія!" – ред.). Živjela Hrvatska має таке ж значення для хорватів, як "Слава Україні" – для українців.

Živjela Hrvatska – це також назва патріотичної хорватської пісні, слова до якої написав відомий хорватський письменник письменник Август Шеноа, а музику – композитор Іван Зайц у середині ХІХ століття.

Раніше Міланович сказав, що "Слава Україні" – це "вигук найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами й убили тисячі євреїв, поляків".

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Президент Хорватії й раніше неодноразово робив проросійські заяви. Приміром, у січні він закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що Крим ніколи більше не буде українською територією. Також Міланович заявляв, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну. 

Теми: ХорватіяМЗС
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