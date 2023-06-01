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Взятие Бахмута стоило России 60 тысяч убитыми и ранеными – оценка Запада

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 22:59
Взятие Бахмута стоило России 60 тысяч убитыми и ранеными – оценка Запада
Разрушенный Бахмут, фото - 93-я ОМБр Холодный Яр

Запад оценивает, что Россия потеряла более 60 тысяч военных в результате попыток захватить город Бахмут на востоке Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, в четверг журналистам заявил западный чиновник на условиях анонимности.

"Мы считаем, что захват Бахмута, вероятно, стоил России не менее 60 тысяч жертв в секторе Бахмут-Попасная в течение годовой битвы", – сказал чиновник.

Он уточнил, что 60 тысяч – это "консервативная оценка" российских потерь на этом участке фронта, в которую входят как раненые, так и погибшие. Из них, добавил чиновник, по крайней мере треть – именно погибшие.

Город собеседник журналистов оценил как "стратегически неважный", добавив, что, по оценке Запада, "украинские подразделения отошли из основной застроенной части города".

"Мы видим, что силы ЧВК "Вагнера" находятся в процессе отхода (из Бахмута – ред.), по крайней мере по состоянию на сейчас. Замена этих силовых элементов требует значительных усилий от и без того перегруженных регулярных сил России", – отметил он.

Общее количество потерь РФ в войне с Украиной, по словам западного чиновника, превышает 200 тысяч.

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на 21 мая Министерство обороны России сообщило о якобы захвате Бахмута после многомесячной наступательной кампании. Украинская сторона же заявляет, что армия продолжает контролировать часть Бахмута.

Напомним: Российские оккупанты начали бои Бахмут 1 августа 2023 года. По состоянию на 31 мая город был полностью уничтожен, но бои за него продолжаются.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что его наемники 20 мая якобы окончательно захватили Бахмут, он анонсировал передачу города регулярным войскам РФ с 25 мая и два месяца передышки "Вагнера" с 1 июня.

Темы: БахмутвойнаРосcия
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