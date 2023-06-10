Вражеская атака: над Одесской и Николаевской областями шла боевая работа – ОК "Юг"

Вечером в ряде областей объявили воздушную тревогу, позже было сообщено о боевой работе над Одесской и Николаевской областями.

Источник: ОК "Юг"

Детали: В командовании сообщили, что в небе над Одесской и Николаевской областями идет боевая работа.

"Враг атакует ударными дронами типа "Shahed-136/131", – отметили военные.

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Также они добавили, что в результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов.

"Будьте в укрытиях, не снимайте и не выкладывайте работу ПВО!" – призвали в ОК "Юг".