Вражеская атака: над Одесской и Николаевской областями шла боевая работа – ОК "Юг"
Суббота, 10 июня 2023, 00:10
Вечером в ряде областей объявили воздушную тревогу, позже было сообщено о боевой работе над Одесской и Николаевской областями.
Источник: ОК "Юг"
Детали: В командовании сообщили, что в небе над Одесской и Николаевской областями идет боевая работа.
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"Враг атакует ударными дронами типа "Shahed-136/131", – отметили военные.
Также они добавили, что в результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов.
"Будьте в укрытиях, не снимайте и не выкладывайте работу ПВО!" – призвали в ОК "Юг".
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