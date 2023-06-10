Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вражеская атака: над Одесской и Николаевской областями шла боевая работа – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 июня 2023, 00:10
Вражеская атака: над Одесской и Николаевской областями шла боевая работа – ОК Юг
Дрон-камикадзе Shahed-136, скриншот

Вечером в ряде областей объявили воздушную тревогу, позже было сообщено о боевой работе над Одесской и Николаевской областями.

Источник: ОК "Юг"

Детали: В командовании сообщили, что в небе над Одесской и Николаевской областями идет боевая работа.

Реклама:

"Враг атакует ударными дронами типа "Shahed-136/131", – отметили военные.

Также они добавили, что в результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов.

"Будьте в укрытиях, не снимайте и не выкладывайте работу ПВО!" – призвали в ОК "Юг".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одесская областьНиколаевская областьбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Одесская область
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область
В Одесской области прогремели взрывы: работала ПВО
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: