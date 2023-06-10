Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворожа атака: над Одещиною та Миколаївщиною йшла бойова робота – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Субота, 10 червня 2023, 00:10
Ворожа атака: над Одещиною та Миколаївщиною йшла бойова робота – ОК Південь
Дрон-камікадзе Shahed-136, скриншот

Увечері у низці областей оголосили повітряну тривогу, згодом було повідомлено про бойову роботу над Одещиною та Миколаївщиною.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: У командуванні повідомили, що в небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота.

Реклама:

"Ворог атакує ударними дронами типу "Shahed-136/131", – зазначили військові.

Також вони  додали, що внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів.

"Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО!" – закликали в ОК "Південь".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеська областьМиколаївська областьбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Одеська область
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Повітряні сили вночі знищили всі чотири ракети, які атакували Одещину
На Одещині пролунали вибухи: працювала ППО
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: