Ворожа атака: над Одещиною та Миколаївщиною йшла бойова робота – ОК "Південь"
Субота, 10 червня 2023, 00:10
Увечері у низці областей оголосили повітряну тривогу, згодом було повідомлено про бойову роботу над Одещиною та Миколаївщиною.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: У командуванні повідомили, що в небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота.
"Ворог атакує ударними дронами типу "Shahed-136/131", – зазначили військові.
Також вони додали, що внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів.
"Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО!" – закликали в ОК "Південь".