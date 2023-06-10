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Ворожа атака: над Одещиною та Миколаївщиною йшла бойова робота – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Субота, 10 червня 2023, 00:10
Ворожа атака: над Одещиною та Миколаївщиною йшла бойова робота – ОК Південь
Дрон-камікадзе Shahed-136, скриншот

Увечері у низці областей оголосили повітряну тривогу, згодом було повідомлено про бойову роботу над Одещиною та Миколаївщиною.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: У командуванні повідомили, що в небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота.

"Ворог атакує ударними дронами типу "Shahed-136/131", – зазначили військові.

Також вони  додали, що внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів.

"Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО!" – закликали в ОК "Південь".

Теми: Одеська областьМиколаївська областьбезпілотникивійна
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