Ворожа атака: над Одещиною та Миколаївщиною йшла бойова робота – ОК "Південь"

Увечері у низці областей оголосили повітряну тривогу, згодом було повідомлено про бойову роботу над Одещиною та Миколаївщиною.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: У командуванні повідомили, що в небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота.

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"Ворог атакує ударними дронами типу "Shahed-136/131", – зазначили військові.

Також вони додали, що внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів.

"Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО!" – закликали в ОК "Південь".