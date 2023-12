До оккупированного Геническа и Арабатской стрелки добрался "сезон бавовны"

В оккупированном Геническе Херсонской области прогремели взрывы, видны столбы дыма.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, местный телеграм-канал "Геническ ua" и крымское информагентство "Центр журналистских расследований", OSINT-аналитик Бенджамин Питте в Twitter

Дословно: "Оккупантам Азовского побережья не до отдыха.

Сезон летней бавовны добрался до пока оккупированного Геническа Херсонской области".

Детали: Федоров опубликовал видео последствий взрывов в Геническе.

Как сообщают местный телеграм-канал "Геническ ua" и крымское информагентство "Центр журналистских расследований", на Арабатской стрелке возле села Счастливцево зафиксированы "прилеты" по пансионату "Экспресс", где разместились военнослужащие Росгвардии.

""Бавовна" посетила Счастливцево. Две ракеты, которые низко пролетели через Геническ, попали в пансионат "Экспресс". Сейчас там все перекрыто, много скорых и пожарных авто", - сообщают местные жители. Также опубликованы фото больших клубов дыма, которые поднимаются в местах "прилета".

Местные жители сообщают, что в базу отдыха попали две ракеты, а третью сбила ПВО оккупантов над морем.

Based on this geolocation, I believe Ukraine has just hit an army headquarters visited by Putin in April.



46.019844, 34.846380



2R9W+WHJ Shchaslyvtseve, Kherson Oblast, Ukrainehttps://t.co/Nr1O9AuabK@GeoConfirmed



1/2 https://t.co/J5MYu5cTLO pic.twitter.com/n9QiuaACsM