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До оккупированного Геническа и Арабатской стрелки добрался "сезон бавовны"

Катерина ТищенкоПятница, 9 июня 2023, 19:17
До оккупированного Геническа и Арабатской стрелки добрался сезон бавовны
"Бавовна" в Геническе, скриншот видео Федорова

В оккупированном Геническе Херсонской области прогремели взрывы, видны столбы дыма.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, местный телеграм-канал "Геническ ua" и крымское информагентство "Центр журналистских расследований", OSINT-аналитик Бенджамин Питте в Twitter

Дословно: "Оккупантам Азовского побережья не до отдыха.

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Сезон летней бавовны добрался до пока оккупированного Геническа Херсонской области".

Детали: Федоров опубликовал видео последствий взрывов в Геническе.

Как сообщают местный телеграм-канал "Геническ ua" и крымское информагентство "Центр журналистских расследований", на Арабатской стрелке возле села Счастливцево зафиксированы "прилеты" по пансионату "Экспресс", где разместились военнослужащие Росгвардии.

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""Бавовна" посетила Счастливцево. Две ракеты, которые низко пролетели через Геническ, попали в пансионат "Экспресс". Сейчас там все перекрыто, много скорых и пожарных авто", - сообщают местные жители. Также опубликованы фото больших клубов дыма, которые поднимаются в местах "прилета".

Местные жители сообщают, что в базу отдыха попали две ракеты, а третью сбила ПВО оккупантов над морем.

Вместе с тем, OSINT-аналитик (от open source intelligence, разведка по открытым источникам - ред.) Бенджамин Питте прокомментировал информацию о взрыве в Счастливцево: "Исходя из этой геолокации, я считаю, что Украина только что нанесла удар по армейскому штабу, который посетил Путин в апреле".

Темы: Херсонская областьоккупациявзрыввойна
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