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До оккупированного Геническа и Арабатской стрелки добрался "сезон бавовны"

Катерина ТищенкоПятница, 9 июня 2023, 19:17
До оккупированного Геническа и Арабатской стрелки добрался сезон бавовны
"Бавовна" в Геническе, скриншот видео Федорова

В оккупированном Геническе Херсонской области прогремели взрывы, видны столбы дыма.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, местный телеграм-канал "Геническ ua" и крымское информагентство "Центр журналистских расследований", OSINT-аналитик Бенджамин Питте в Twitter

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Дословно: "Оккупантам Азовского побережья не до отдыха.

Сезон летней бавовны добрался до пока оккупированного Геническа Херсонской области".

Детали: Федоров опубликовал видео последствий взрывов в Геническе.

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Как сообщают местный телеграм-канал "Геническ ua" и крымское информагентство "Центр журналистских расследований", на Арабатской стрелке возле села Счастливцево зафиксированы "прилеты" по пансионату "Экспресс", где разместились военнослужащие Росгвардии.

""Бавовна" посетила Счастливцево. Две ракеты, которые низко пролетели через Геническ, попали в пансионат "Экспресс". Сейчас там все перекрыто, много скорых и пожарных авто", - сообщают местные жители. Также опубликованы фото больших клубов дыма, которые поднимаются в местах "прилета".

Местные жители сообщают, что в базу отдыха попали две ракеты, а третью сбила ПВО оккупантов над морем.

Вместе с тем, OSINT-аналитик (от open source intelligence, разведка по открытым источникам - ред.) Бенджамин Питте прокомментировал информацию о взрыве в Счастливцево: "Исходя из этой геолокации, я считаю, что Украина только что нанесла удар по армейскому штабу, который посетил Путин в апреле".

Темы: Херсонская областьоккупациявзрыввойна
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