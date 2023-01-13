Рада забрала мандаты у Медведчука и еще 4 нардепов

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Из-за потери гражданства Рада лишила мандатов Медведчука (320 голосов "за"), Козака (317), Деркача (314) и Кузьмина (319).

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Кроме этого депутаты удовлетворили заявление еще одного нардепа - Андрея Аксенова - о добровольном отказе от мандата (294 голосов "за")

По словам Железняка, при рассмотрении этого вопроса не обошлось без скандала.

Прямая речь: "Сначала 40-к минут была дискуссия, когда ставить в повестку дня вопрос лишения мандатов 5-ти депутатов.

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Предложение коалиции было: рассматривать в конце повестки дня (потому что у них ни на что бы голосов не хватило), предложение других фракций и групп: начать день с лишения мандатов этих депутатов.

После 3-х голосований и блокирования трибуны, победила позиция других.. сразу ставить лишение депутатов мандатов".

Предыстория: