Рада забрала мандаты у Медведчука и еще 4 нардепов
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram
Детали: Из-за потери гражданства Рада лишила мандатов Медведчука (320 голосов "за"), Козака (317), Деркача (314) и Кузьмина (319).
Кроме этого депутаты удовлетворили заявление еще одного нардепа - Андрея Аксенова - о добровольном отказе от мандата (294 голосов "за")
По словам Железняка, при рассмотрении этого вопроса не обошлось без скандала.
Прямая речь: "Сначала 40-к минут была дискуссия, когда ставить в повестку дня вопрос лишения мандатов 5-ти депутатов.
Предложение коалиции было: рассматривать в конце повестки дня (потому что у них ни на что бы голосов не хватило), предложение других фракций и групп: начать день с лишения мандатов этих депутатов.
После 3-х голосований и блокирования трибуны, победила позиция других.. сразу ставить лишение депутатов мандатов".
Предыстория:
- В Верховной Раде пытались принять постановление о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", однако провалили это решение.
- Впоследствии президентская "Слуга народа" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко заявили, что не поддержали постановление, потому что решение было бы "неконституционным", а они хотят лишить нардепов "ОПЗЖ" мандатов конституционным способом.
- 11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на ближайшем заседании примет решение о лишении мандатов 4 народных депутатов.
- Арахамия не назвал имена депутатов. При этом 10 января стало известно, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины коллаборационистов и госизменников нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.