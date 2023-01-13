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Рада забрала мандаты у Медведчука и еще 4 нардепов

Валентина РоманенкоПятница, 13 января 2023, 13:46
фото из Telegram Железняка

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Из-за потери гражданства Рада лишила мандатов Медведчука (320 голосов "за"), Козака (317), Деркача (314) и Кузьмина (319).

Кроме этого депутаты удовлетворили заявление еще одного нардепа - Андрея Аксенова - о добровольном отказе от мандата (294 голосов "за")

По словам Железняка, при рассмотрении этого вопроса не обошлось без скандала.

Прямая речь: "Сначала 40-к минут была дискуссия, когда ставить в повестку дня вопрос лишения мандатов 5-ти депутатов.

Предложение коалиции было: рассматривать в конце повестки дня (потому что у них ни на что бы голосов не хватило), предложение других фракций и групп: начать день с лишения мандатов этих депутатов.

ВИДЕО ДНЯ

После 3-х голосований и блокирования трибуны, победила позиция других.. сразу ставить лишение депутатов мандатов".

Предыстория:

  • В Верховной Раде пытались принять постановление о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", однако провалили это решение. 
  • Впоследствии президентская "Слуга народа" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко заявили, что не поддержали постановление, потому что решение было бы "неконституционным", а они хотят лишить нардепов "ОПЗЖ" мандатов конституционным способом. 
  • 11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на ближайшем заседании примет решение о лишении мандатов 4 народных депутатов.
  • Арахамия не назвал имена депутатов. При этом 10 января стало известно, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины коллаборационистов и госизменников нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Темы: Верховная РадаМедведчук
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