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Защитники сообщили об освобождении Новодаровки в Запорожской области

Ирина БалачукПонедельник, 12 июня 2023, 12:04
Защитники сообщили об освобождении Новодаровки в Запорожской области
Фото из Facebook бригады

Защитники Украины сообщили 12 июня об освобождении села Новодаровка Запорожской области − это произошло еще в начале июня.

Источник: Запорожская отдельная бригада территориальной обороны в Facebook

Дословно Запорожская ОБТО: "4 июня в рамках оборонительной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка".

Детали: Защитники отметили, что многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль продолжались несколько суток, но успеха не имели. 

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скриншот из deepstatemap.live

"Подразделения бригады продолжают наращивать успех! Победа будет за нами!", − подытожили в бригаде.

Минобороны пока об освобождении Новодаровки не сообщает.

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Темы: Запорожская областьдеоккупация
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