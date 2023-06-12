Защитники сообщили об освобождении Новодаровки в Запорожской области
Защитники Украины сообщили 12 июня об освобождении села Новодаровка Запорожской области − это произошло еще в начале июня.
Источник: Запорожская отдельная бригада территориальной обороны в Facebook
Дословно Запорожская ОБТО: "4 июня в рамках оборонительной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка".
Детали: Защитники отметили, что многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль продолжались несколько суток, но успеха не имели.
"Подразделения бригады продолжают наращивать успех! Победа будет за нами!", − подытожили в бригаде.
Минобороны пока об освобождении Новодаровки не сообщает.
Предыстория:
- 11 июня воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша сообщили, что во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области.
- Силы обороны Таврического направления подтвердили освобождение села Благодатное и сообщили о взятии в плен 6 оккупантов.
- Позже замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные деоккупировали населенный пункт Макаровка в Донецкой области возле освобожденного недавно Благодатного, а также продвинулись вперед на Бахмутском направлении и на юге.
- 12 июня Вооруженные силы Украины сообщили, что освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.