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Оккупанты заблокировали эвакуацию населения с ВОТ Херсонщины – сопротивление

Ольга ГлущенкоСреда, 14 июня 2023, 01:56
Оккупанты заблокировали эвакуацию населения с ВОТ Херсонщины – сопротивление
Затопленная Херсонщина. Фото из Telegram-канала "База"

После подрыва Каховской ГЭС в населенных пунктах на временно оккупированном левобережье Херсонщины сотням людей россияне заблокировали возможность эвакуироваться.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Сопротивление, ссылаясь на сообщения людей, которые смогли эвакуироваться из зоны бедствия на контролируемую Украиной территорию, оккупанты ввели 20-дневный карантин, что затрудняет доступ к городу Олешки.

За пределы города захватчики не выпускают без российского паспорта. Получить его можно только в оккупированном Скадовске, в который попасть невозможно.

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ЦНС сообщает, что фиксируются случаи расстрела тех, кто пытался эвакуироваться. Российские военные на лодках патрулируют город, игнорируя тонущих или сидящих на крышах домов людей и животных.

"По информации, полученной от партизанской сети на ВОТ Херсонской области, оккупационная администрация во главе с Владимиром Салдо сознательно вводили население в заблуждение относительно последствий подрыва Каховской ГЭС и не проводила массовую эвакуацию", – говорится в сообщении.

Напомним: Три человека погибли от наводнения во временно оккупированном городе Олешки в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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Темы: Херсонская областьКаховская ГЭСоккупация
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