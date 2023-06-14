Окупанти заблокували евакуацію населення з ТОТ Херсонщини – спротив

Після підриву Каховської ГЕС у населених пунктах на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотням людей росіяни заблокували можливість евакуюватися.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Спротив, посилаючись на повідомлення людей, які змогли евакуюватися із зони лиха на контрольовану Україною територію, окупанти ввели 20-денний карантин, що ускладнює доступ до міста Олешки.

За межі міста загарбники не випускають без російського паспорта. Отримати його можна лише в окупованому Скадовську, до якого потрапити неможливо.

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ЦНС повідомляє, що фіксуються випадки розстрілу тих, хто намагався евакуюватись. Російські військові на човнах патрулюють місто, ігноруючи людей і тварин, що тонуть або сидять на дахах будинків.

"За інформацією отриманою від партизанської мережі на ТОТ Херсонської області, окупаційна адміністрація на чолі з Володимиром Сальдо свідомо вводили населення в оману щодо наслідків підриву Каховської ГЕС та не проводила масову евакуацію", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо: Троє людей загинули від повені в тимчасово окупованому місті Олешки у Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС.

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