Окупанти заблокували евакуацію населення з ТОТ Херсонщини – спротив
Після підриву Каховської ГЕС у населених пунктах на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотням людей росіяни заблокували можливість евакуюватися.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: Спротив, посилаючись на повідомлення людей, які змогли евакуюватися із зони лиха на контрольовану Україною територію, окупанти ввели 20-денний карантин, що ускладнює доступ до міста Олешки.
За межі міста загарбники не випускають без російського паспорта. Отримати його можна лише в окупованому Скадовську, до якого потрапити неможливо.
ЦНС повідомляє, що фіксуються випадки розстрілу тих, хто намагався евакуюватись. Російські військові на човнах патрулюють місто, ігноруючи людей і тварин, що тонуть або сидять на дахах будинків.
"За інформацією отриманою від партизанської мережі на ТОТ Херсонської області, окупаційна адміністрація на чолі з Володимиром Сальдо свідомо вводили населення в оману щодо наслідків підриву Каховської ГЕС та не проводила масову евакуацію", – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо: Троє людей загинули від повені в тимчасово окупованому місті Олешки у Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних територій і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.