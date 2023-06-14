Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти заблокували евакуацію населення з ТОТ Херсонщини – спротив

Ольга Глущенко Середа, 14 червня 2023, 01:56
Окупанти заблокували евакуацію населення з ТОТ Херсонщини – спротив
Затоплена Херсонщина. Фото з Telegram-каналу "База"

Після підриву Каховської ГЕС у населених пунктах на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотням людей росіяни заблокували можливість евакуюватися.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Спротив, посилаючись на повідомлення людей, які змогли евакуюватися із зони лиха на контрольовану Україною територію, окупанти ввели 20-денний карантин, що ускладнює доступ до міста Олешки.

Реклама:

За межі міста загарбники не випускають без російського паспорта. Отримати його можна лише в окупованому Скадовську, до якого потрапити неможливо.

ЦНС повідомляє, що фіксуються випадки розстрілу тих, хто намагався евакуюватись. Російські військові на човнах патрулюють місто, ігноруючи людей і тварин, що тонуть або сидять на дахах будинків.

"За інформацією отриманою від партизанської мережі на ТОТ Херсонської області, окупаційна адміністрація на чолі з Володимиром Сальдо свідомо вводили населення в оману щодо наслідків підриву Каховської ГЕС та не проводила масову евакуацію", – ідеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Троє людей загинули від повені в тимчасово окупованому місті Олешки у Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Передісторія:

Теми: Херсонська областьКаховська ГЕСокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: