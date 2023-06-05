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Киевляне не хотят улицу в честь экс-мэра Омельченко: петиция собрала подписи

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 июня 2023, 10:34
Киевляне не хотят улицу в честь экс-мэра Омельченко: петиция собрала подписи
АЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Петиция против переименования улицы в центре Киева в честь экс-мэра Александра Омельченко за три дня набрала необходимое количество голосов.

Источник: сайт Киевского городского совета 

Детали: Петиция с призывом не допустить переименования проспекта Павла Скоропадского на улицу Александра Омельченко набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов. 

Прямая речь автора петиции: "Александр Александрович Омельченко за время своего пребывания на посту председателя КГГА и городского головы нанес Киеву огромный ущерб.

Призываем не допустить поддержки Киевским городским советом поданного 29.05.2023 г. проекта решения "О переименовании улицы Павла Скоропадского в Печерском районе города Киева" и любого другого аналогичного по содержанию".

Больше деталей: Автор петиции вспомнил, что в январе 2023 года через "Киев Цифровой" был проведен опрос по переименованию. 74,2% принявших в нем участие проголосовали против такого решения. Среди киевлян процент голосов "против" составил 55,5, что так же составляет большинство.

Петиция подана 2 июня. Она должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней со дня публикации информации о начале ее рассмотрения.

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Предыстория:

  • 29 мая городской голова Виталий Кличко зарегистрировал проект решения Киевсовета о переименовании улицы Павла Скоропадского в Печерском районе Киева на улицу Александра Омельченко.
  • Однако 74% киевлян, голосовавших в приложении "Киев Цифровой", высказались против такого переименования.
  • Кличко аргументирует необходимость переименования тем, что в результате активной дерусификации топонимов в Киеве оказалось две улицы Павла Скоропадского.

Справка: Александр Омельченко, который умер в ноябре 2021 года, был мэром Киева в 1999-2006 годах. Он также был народным депутатом (2007-2012) и 27 апреля 2010 года голосовал за ратификацию соглашения Януковича – Медведева, то есть за продление пребывания ЧФ России на территории Украины до 2042 года. Омельченко имел награды "Герой Украины" (2001) и "Заслуженный строитель Украины".

Деятельность Александра Омельченко была неоднозначной. За время его пребывания на посту мэра было открыто 8 станций метро, в городе устанавливали бюветы артезианской воды и восстанавливали древние храмы. В то же время, при его мэрстве началась незаконная раздача земельных участков в центре столицы под застройку и снос памятников архитектуры.

Осенью 2009 года тогда нардеп Александр Омельченко сбил насмерть пешехода на Столичном шоссе в Киеве. В декабре 2015 года автомобиль Омельченко, за рулем которого был водитель политика, сбил женщину – она умерла в больнице. Летом 2016 года Омельченко снова попал в ДТП, уже будучи депутатом Киевсовета, – обошлось без пострадавших.

Темы: КиевОмельченко
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