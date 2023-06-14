"Правую руку" Кадырова ранили в Украине - росСМИ

Российские оккупанты утверждают, что на территории Украины получил ранение депутат Госдумы и "правая рука" главы Чечни Адам Делимханов. До того в сети появилась информация о ликвидации оккупанта.

Источник: Meduza, телеканал оккупантов "Звезда" со ссылкой на пресс-службу Госдумы, глава Чечни Рамзан Кадыров

Детали: В пресс-службе Госдумы заявили, что Делимханов был ранен в так называемой "зоне СВО".

Кадыров заявил, что пока не может с ним связаться.

Реклама:

Прямая речь Кадырова: "Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит.

Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата.

Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Утром 14 июня в украинских соцсетях начали распространять информацию о ликвидации Делимханова во время обстрела в Приморске в Запорожской области.

В то же время ряд оккупационных СМИ сообщают, что с Делимхановым все в порядке. Так, российское "РБК" пишет, что спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что разговаривал с ним и он "жив и здоров".

Кроме того, командир кадыровского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил якобы получил приказ от Кадырова и "снимает все подразделения дислоцированные на Марьинском направлении" и выезжает в направлении "места происшествия с Делимхановым".

Алаудинов заявил, что от Кадырова поступила команда найти Делимханова "любыми путями и вывезти чего бы это ни стоило".

Сейчас это неподтвержденная информация из российских ресурсов и от самих оккупантов. К тому же командир кадыровского спецназа дополнил свое сообщение кучей неуместных эмодзи.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-службе ССО.

Адам Делимханов – двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова. Делимханов предположительно, был полевым командиром в Мариуполе.

Напомним: