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Ракетный удар 16 июня: ПВО сбила 6 "Кинжалов" и 6 "Калибров"

Валентина РоманенкоПятница, 16 июня 2023, 12:26
Ракетный удар 16 июня: ПВО сбила 6 Кинжалов и 6 Калибров

По предварительной информации во время атаки РФ 16 июня противовоздушная оборона уничтожила 12 ракет.

Источник: телеграмм-канал Воздушных сил и Киевской городской военной администрации

Дословно: "По предварительным данным уничтожено:

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- 6 аэробаллистических ракет "Кинжал";

- 6 крылатых ракет "Калибр";

- 2 разведывательных БпЛА".

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Детали: Руководитель КГВА Сергей Попко добавляет что эти цели были сбиты в воздушном пространстве вокруг Киева. По данным Воздушных сил, все ракеты уничтожены силами и средствами ВС в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

По его словам, информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Данные оперативной сводки собираются и уточняются.

Прямая речь: "Следите за новыми сообщениями. Существует большая вероятность повторных ракетных атак в ближайшее время. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

Обновлено: В 13.54 Попко сообщил, что после тщательной доразведки воздушного пространства и уточнения оперативной информации можно констатировать, что в настоящее время отсутствует угроза воздушной атаки на Киев.

"Но оперативная обстановка постоянно меняется, поэтому прошу - будьте внимательны и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - добавил он.

Что предшествовало: Воздушные силы сообщили, что российские оккупанты выпустили ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море, в Украине была объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно об угрозе применения баллистики. На Киевщине работала ПВО. В столице прогремели взрывы.

Темы: ракетный удар
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