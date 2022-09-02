Главный раввин Моше Асман: Президент-еврей в Украине для России – как кость в горле

Война с "фашизмом", начатая россиянами в 21 веке, даст много исследовательского материала для клинической психиатрии будущего.

Кремль ведет "крестовый поход" против украинских "нацистов", уничтожая села, города и мирных граждан. В знак протеста из РФ выехали духовные еврейские лидеры, такие, например, как главный раввин Москвы Гольдшмидт или ребе Воронежской области Носиков.

Главный же раввин Украины Моше Асман остался в Киеве, чтобы спасать людей от "спасителей".

1 марта, когда высокоточные ракеты прилетели в Бабий Яр, Моше Асман не выдержал, записал эмоциональное видеообращение. Стоя в обнимку с огромным свитком Торы, он с трудом скрывал негодование, местами переходя почти на крик:

"Я – отец 11 детей, у меня 24 внука. Я родился на Неве, в городе-герое Ленинграде. Мой отец 12-летним мальчиком прошел всю блокаду, рассказывал об ужасах голода и бомбежек. Мои родственники пали на фронтах Второй мировой, многие награждены медалями. Мои дяди и тети в партизанских отрядах Беларуси били фашистов".

Реакция на преступления армии РФ, публичная поддержка ЗСУ и защитников "Азовстали", активная волонтерская работа не остались незамеченными в РФ. В сюжетах пропагандистов Моше Асман вместе с другими евреями Украины предстает то как "пособник нацистов", который якобы помогает прятать оружие и боеприпасы в синагоге, то как жертва СБУ, выполняющая приказы под дулами автоматов.

Мы встретились с главным раввином Украины спустя полгода после начала полномасштабного вторжения России. В интервью УП он рассказал о советском прошлом, катастрофическом будущем РФ и звездном часе Украины.

Далее – прямая речь.

Империя лжи

"Славься Отечество наше свободное, братских народов союз вековой"

Из гимна Российской Федерации

Я родился в Ленинграде, моя жена – из Харькова.

В 80-х годах прошлого века в Харькове не было синагоги, только молитвенный дом на углу Валерьяновской и Грековской. Там собирались в основном старики. Был там и мой будущий тесть, большой инженер в прошлом.

Помню, как в 1986-м меня пыталась арестовать милиция на харьковском вокзале. Я приехал на свою свадьбу с друзьями, свидетелями. Все они были с большими бородами (улыбается).

Вначале за нами ходили по пятам, следили, а потом сказали: "Откройте ваши чемоданы, у вас вещи ворованные!".

Даже в СССР действовали законы, но люди их не знали, жили бесправными. Когда к человеку подходил милиционер, гражданин уже чувствовал себя виноватым, не знал, что делать. Я же был очень подкован. И когда они хотели устроить обыск, попросил предъявить ордер. Милиционеры стушевались.

Нас хотели арестовать ни за что, просто так. Просто потому, что у нас был вид "подозрительный".

Моше Реувен Асман: "В Советском Союзе существовал сильный антисемитизм. Я его ощущал, начиная со школы. Причем это происходило в Ленинграде, который посещали иностранцы. И тогда в таких крупных городах, как Москва и Питер, старались имитировать политику терпимости, толерантности"

СССР был империей лжи. Лозунги не соответствовали действительности. Я считаю, что советскую власть создали кучка бандитов: Ленин, Троцкий, Сталин… Все, что они говорили и обещали, было враньем.

Они якобы боролись за мир во всем мире, а на деле вели империалистическую политику, угрожали оружием.

Они говорили о братских народах, дружбе, равенстве, но в стране процветала ксенофобия.

Они обещали фабрики рабочим, землю крестьянам, но превратили людей в рабов, загнали в колхозы, вернув, по сути, крепостное право.

Так было во всем. Все было ложью, с которой Украина сейчас ведет борьбу. У этой лжи есть конец. Сейчас мы наблюдаем метастазы империи. Скоро она рухнет, как карточный домик. Как Советский Союз, который был намного мощнее РФ.

Звездный час

"Голем – искусственный человек, глиняный великан, который мог выполнять определенные действия после "программирования" его каббалистическими заклинаниями. При сбое "программы" крушил все вокруг"

Из статьи Википедии "Голем"

Война расставит все на свои места.

Для Украины наступил звездный час. Шанс сделать справедливую страну без коррупции, воровства и подкупных судей. Причем делать это нужно сейчас, не ожидая окончания битвы.

Многие говорят о нечестных депутатах, политиках, министрах, и это правильно. Но каждый должен начинать прежде всего с себя. Когда работница кухни выносит без разрешения еду – это тоже воровство.

Когда уборщица уносит домой какие-то химикаты, она тоже занимается воровством. Она может сказать: "Ну а что я там взяла? Сколько оно стоит?" Нет разницы, сколько, даже если одну гривну. Сегодня гривна, завтра сто, потом двести. А затем эта уборщица станет депутатом и будет отбирать миллионы, миллиарды (смеется).

Много людей, у которых все есть, продолжают воровать. Эту психологию нужно искоренять. Нельзя ею заражать молодежь.

Когда еврейский народ вышел из Египта, сорок лет ходил по пустыне, чтобы исчезло поколение рабов. Должно было пройти время. Сейчас я уже вижу новое поколение людей в Украине, которые понимают, что деньги нужно и можно зарабатывать честно.

Моше Асман: "Украина уже победила, просто надо закрепить победу. Пришло время действовать. В том числе в тылу, чтобы помочь героям на передовой. Единство и самопожертвование спасли Украину, которой никто не давал шансов в этой войне"

Вы спросили у меня, можно ли сравнить Путина с Големом…

Россия могла пойти по другому пути: осознать преступления Сталина и всей этой банды. В начале 90-х они должны были запретить коммунистическую партию, провести трибунал над преступлениями коммунизма. Ленина захоронить. Стать на колени. Смыть с себя всю эту кровь и очистить карму. Но они этого не сделали.

Они захотели восстановить СССР. Начали говорить, что Сталин был хорошим. Хорошим?! Он убил миллионы ваших же, советских людей! Гитлер – тоже злодей страшный, но он убивал чужих, а не своих. А эти рабы, когда их расстреливали, кричали: "Да здравствует товарищ Сталин!". Это – диагноз.

Они действительно хотят возвращения всего этого? Неужели они не понимают, что пострадают сами? Этот крокодил, этот монстр съест своих же.

Голем, о котором вы вспомнили, перемалывает вначале чужих, а потом своих. В России сформировалась страшная система людоедства, в которой после внешних врагов начнут искать виновных внутри страны. Ими окажутся сначала министры, потом буржуи, олигархи и в конце концов сам народ.

Нелюди

"Сейчас мы переживаем то, что переживали евреи. Приходится куда-то уезжать, искать где-то квартиру, прятаться от стрельбы, которую россияне устроили против украинцев"

93-летний Александр Слободяник, Праведник народов мира

Россия девальвировала победу во Второй мировой, сделала из нее инструмент собственной пропаганды. Приватизировала победу над фашизмом, которая принадлежит многим народам.

На место победителей в РФ пришли те, кто создал на их памяти темную, убийственную идеологию.

Все зарубежные СМИ первым делом спрашивают меня о нацизме в Украине. Я уже устал отвечать (смеется): россиянам нужно денацифицировать себя, прежде всего. Кого вы пришли денацифицировать? Мариуполь, Харьков? Вас об этом не просили ни украинцы, ни русские, ни евреи.

Россияне сделали очень простую вещь: годами спекулировали на теме фашизма, поддерживали образ нелюдей, которые убивают, мучают, сжигают. С такими нелюдями можно делать что угодно: убить, танком переехать. Любая казнь, даже самая изощренная, будет уместна, потому что это – "фашист", "эсэсовец".

Они годами вешали на украинцев ярлык "фашистов", обесчеловечивали. И теперь русский солдат творит в Украине преступления. Ему внушили, что можно стирать всех с лица земли – женщин, детей, потому что тут сплошные нелюди.

Моше Асман: "После 24 февраля все выкристаллизовалось. Вдруг оказалось, что вокруг так много порядочных, патриотичных, ответственных людей"

Россияне до сих пор не могут "съесть", что в Украине президент – еврей. Для них это как кость в горле. Все было вроде складно, но как-то не заладилось.

Мой знакомый американский раввин прислал сегодня свое интервью с женщиной, которая попала в Израиль из Изюма. На ее глазах под бомбами погибли муж, сын, мама. Она рассказала, как несколько дней провела с погибшими, как выбиралась оттуда. Как русские даже не оказали ей медицинской помощи.

Денацификация? Ракеты прилетели в Бабий Яр. В Дробицком Яру в Харькове попало прямо в памятник. В Мариуполе разрушены две синагоги. Пострадали еврейские кладбища в Белой Церкви, Глухове. Снаряд попал в крышу харьковской иешива (религиозное учебное заведение – УП).

У нас есть погибшие члены общины. В Буче убили журналиста Зореслава Замойского. Он был тихим очень, и я даже не знал, что он работает журналистом. Я его лично хоронил, на нем были следы насильственной смерти и пулевые ранения.

Недавно умер 93-летний Праведник народов мира Александр Слободяник из Херсонской области. Он спасал евреев во время Второй мировой, а теперь пришлось бежать с семьей из российской оккупации. Мы помогли им поселиться в Лубнах. Но там он умер, не выдержал этой войны.

Железный занавес

"Пожертвовать собой – не то, что пожертвовать жизнью другого. Между этими жертвами непреодолимая пропасть"

Седьмой Любавический ребе Менахем-Мендл Шнеерсон

Евреи в России по-разному воспринимают эту войну. Но это касается не только евреев, но и всех остальных национальностей.

Позавчера мне звонил Авигдор Носиков, уже бывший раввин Воронежской области. Хороший человек, мы с ним когда-то вместе заседали в Европейском еврейском парламенте. Он не согласился с войной, все оставил и уехал из России.

Есть там люди, которые все понимают, которые не согласны. Например, бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт просто положил ключи и тоже уехал. Он поступил достойно. Прожил там 30 лет, у него была своя община, положение в обществе, но он, я считаю, принял правильное решение.

Есть те, кто молчит, боится что-то сказать, попасть в тюрьму. А есть реально зазомбированные. Мне звонил один давний товарищ, нормальный парень, он был в Украине, сам все видел, но уверен, что зазомбировали меня.

В наших священных книгах так написано: не осуждай другого, пока не был на его месте. Но я могу осуждать, потому что я был на этом месте. Я был в СССР, был на допросах КГБ. Я уехал из "совка", потому что не был согласен с его ложью и злом. И сейчас я бы поступил так же, как Гольдшмидт – оставил бы все.

Моше Асман: "Все мы, кто сейчас находится в Украине, уязвимы. Даже в тылу для мирного жителя есть опасность, что прилетит ракета. Но зато мы тут – свободные люди. Я могу поддерживать президента или высказываться против него"

Когда ты свободен, у тебя совесть чиста.

Если евреи России меня услышат, я бы им советовал репатриироваться. Пока что оттуда легче уехать, чем из СССР, но постепенно закрывается железный занавес.

В России люди сейчас в большей безопасности (хотя и это временно), но в духовном смысле они – рабы. Они боятся и поддакивают власти, творящей настоящее зло.

Бояться нужно только Всевышнего. Есть такая хасидская песня: "Не боюсь я никого, кроме Бога одного".

В 1927 году шестого Любавичского ребе Ицхока арестовали коммунисты, грозили смертной казнью. Когда один чекист приставил ему дуло к виску, ребе ответил: "Этим можно испугать того, у кого есть один мир и много богов. У меня же один Бог и два мира".

Но что-то пошло не так

"Нечестно валить все на Господа, иногда надо делать что-то самому"

Из фильма Джоэла и Итана Коэнов "Серьезный человек"

Я вижу скорейший приход Машиаха (Мессии – УП). Здесь, в Украине, происходит что-то такое (большая пауза)…

Раньше во всех новостях, в газетах, на ТВ было: Израиль, Израиль, Израиль. Про него говорили больше, чем про Индию или Китай, где живут миллиарды людей (улыбается). Маленькое государство вдруг всем стало интересно.

А шо там Израиль? Ой, что-то там произошло с палестинским заключенным, кто-то ему, условно говоря, не дал покушать. И все начинают об этом кричать, хотя в тот же самый момент миллионы людей голодают где-нибудь в Руанде, и никого это не интересует.

Сейчас вдруг Украина стала главной. Теперь о ней знает каждый ребенок. Президенту Зеленскому аплодируют парламенты разных государств. Именно Украина попала в центр внимания мира.

В том, что происходит с Украиной и вокруг нее, есть что-то мистическое.

Не нужно объяснять, что правда находится именно здесь. Если кто-то этого не понимает, то это – клиника.

Моше Асман: "На День Независимости на Крещатике выставили разбитую технику РФ . Я – не пророк и, если честно, такого полгода назад я не мог представить"

До 24 февраля всем было понятно, что такое мощь армии РФ: огромное количество танков, пушек, ракет, самолетов, кораблей. А в Украине практически нет флота, нет ядерного оружия, авиации почти не осталось. И тут она устояла перед таким монстром!

Я уверен: в том, что происходит, есть, во-первых, помощь Бога. Это очевидно. Во-вторых, все это – заслуга украинцев. В писаниях говорится: тому, кто пришел очиститься, помогают свыше.

Пока Украина не начала сама за себя бороться, Запад делал мало. Они-то думали, что Украина падет. Хотели прислать самолет Зеленскому, чтобы он сбежал – каждый судит по себе. Но вдруг что-то пошло не так…

У людей всегда есть свобода выбора. Если они показывают единство, борются за добро, то Всевышний присоединяется к ним. Когда строили Вавилонскую башню, народ был един, но един был в нехорошем деле. Поэтому башня и рухнула.

Украинцы защищают свою землю, страну, жен, мужей, детей и родителей. Делают это самоотверженно, жертвуя жизнью. Всевышний это видит и помогает Украине.

Евгений Руденко, УП