В Швейцарии провалили голосование за реэкспорт оружия в Украину, но шансы на разрешение еще есть

Нижняя палата парламента Швейцарии, Национальный совет, проголосовала против поправки, которая бы позволила третьим странам реэкспортировать оружие швейцарского производства, в частности, в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swiss info.

Национальный совет отклонил парламентскую инициативу своего комитета по вопросам политики безопасности (SIK-N) 98 голосами против 75, двое законодателей воздержались. Таким образом, инициатива теперь снята с повестки дня, поскольку соответствующий комитет другой палаты парламента, Совета кантонов, уже отклонял эту идею в прошлом.

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Национальный совет обсуждал простой регламент, который позволил бы передавать Украине вооружение, которое они купили в Швейцарии.

Впрочем, дискуссия о передаче оружия будет продолжаться и после решения Национального совета. На рассмотрении в парламенте находится несколько предложений на эту тему.

Больше всего шансов на принятие имеет предложение, которое позволило бы опосредованно поставлять военные материалы в Украину, однако оно имеет много условий.

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Например, оружие могло бы быть поставлено только через пять лет после его приобретения в Швейцарии, но только западными государствами и по запросу. Кроме того, целевая страна не должна находиться в состоянии войны, если только она не защищается, как Украина.

Также целевая страна не должна серьезно нарушать права человека или использовать оружие против гражданского населения.

С начала войны в Украине несколько стран обратились к Швейцарии с просьбой разрешить передачу швейцарского оружия, которое есть в их арсенале, Киеву.

Германия, например, хотела передать Украине боеприпасы для зенитных установок Gepard, а также пулеметные боеприпасы. Дания обратилась в Берн за разрешением на поставку в Украину бронетранспортеры Piranha III. Однако Швейцария отклонила обе заявки. Это вызвало международную критику.

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