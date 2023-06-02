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В Швейцарии провалили голосование за реэкспорт оружия в Украину, но шансы на разрешение еще есть

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 09:08
В Швейцарии провалили голосование за реэкспорт оружия в Украину, но шансы на разрешение еще есть
Фото pixabay.com

Нижняя палата парламента Швейцарии, Национальный совет, проголосовала против поправки, которая бы позволила третьим странам реэкспортировать оружие швейцарского производства, в частности, в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swiss info.

Национальный совет отклонил парламентскую инициативу своего комитета по вопросам политики безопасности (SIK-N) 98 голосами против 75, двое законодателей воздержались. Таким образом, инициатива теперь снята с повестки дня, поскольку соответствующий комитет другой палаты парламента, Совета кантонов, уже отклонял эту идею в прошлом.

Национальный совет обсуждал простой регламент, который позволил бы передавать Украине вооружение, которое они купили в Швейцарии.

Впрочем, дискуссия о передаче оружия будет продолжаться и после решения Национального совета. На рассмотрении в парламенте находится несколько предложений на эту тему.

Больше всего шансов на принятие имеет предложение, которое позволило бы опосредованно поставлять военные материалы в Украину, однако оно имеет много условий.

Например, оружие могло бы быть поставлено только через пять лет после его приобретения в Швейцарии, но только западными государствами и по запросу. Кроме того, целевая страна не должна находиться в состоянии войны, если только она не защищается, как Украина. 

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Также целевая страна не должна серьезно нарушать права человека или использовать оружие против гражданского населения.

С начала войны в Украине несколько стран обратились к Швейцарии с просьбой разрешить передачу швейцарского оружия, которое есть в их арсенале, Киеву. 

Германия, например, хотела передать Украине боеприпасы для зенитных установок Gepard, а также пулеметные боеприпасы. Дания обратилась в Берн за разрешением на поставку в Украину бронетранспортеры Piranha III. Однако Швейцария отклонила обе заявки. Это вызвало международную критику.

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Темы: Швейцарияоружиепомощь Украине
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