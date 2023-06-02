Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Швейцарии провалили голосование за реэкспорт оружия в Украину, но шансы на разрешение еще есть

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 09:08
В Швейцарии провалили голосование за реэкспорт оружия в Украину, но шансы на разрешение еще есть
Фото pixabay.com

Нижняя палата парламента Швейцарии, Национальный совет, проголосовала против поправки, которая бы позволила третьим странам реэкспортировать оружие швейцарского производства, в частности, в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swiss info.

Национальный совет отклонил парламентскую инициативу своего комитета по вопросам политики безопасности (SIK-N) 98 голосами против 75, двое законодателей воздержались. Таким образом, инициатива теперь снята с повестки дня, поскольку соответствующий комитет другой палаты парламента, Совета кантонов, уже отклонял эту идею в прошлом.

Реклама:

Национальный совет обсуждал простой регламент, который позволил бы передавать Украине вооружение, которое они купили в Швейцарии.

Впрочем, дискуссия о передаче оружия будет продолжаться и после решения Национального совета. На рассмотрении в парламенте находится несколько предложений на эту тему.

Больше всего шансов на принятие имеет предложение, которое позволило бы опосредованно поставлять военные материалы в Украину, однако оно имеет много условий.

ВИДЕО ДНЯ

Например, оружие могло бы быть поставлено только через пять лет после его приобретения в Швейцарии, но только западными государствами и по запросу. Кроме того, целевая страна не должна находиться в состоянии войны, если только она не защищается, как Украина. 

Также целевая страна не должна серьезно нарушать права человека или использовать оружие против гражданского населения.

С начала войны в Украине несколько стран обратились к Швейцарии с просьбой разрешить передачу швейцарского оружия, которое есть в их арсенале, Киеву. 

Германия, например, хотела передать Украине боеприпасы для зенитных установок Gepard, а также пулеметные боеприпасы. Дания обратилась в Берн за разрешением на поставку в Украину бронетранспортеры Piranha III. Однако Швейцария отклонила обе заявки. Это вызвало международную критику.

Читайте также: "Деньги не пахнут". Как нейтральная Швейцария помогает и как блокирует помощь Украине

Темы: Швейцарияоружиепомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Швейцария
Швейцарский сын Кремля. "Украинская правда" нашла подсанкционного сына русского олигарха
Швейцария отвергла упреки в недостаточном выполнении санкций против России
Швейцарский банк Julius Baer предупредил клиентов, живущих в РФ, о закрытии счетов
Последние новости
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде в Секторы Газы, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: