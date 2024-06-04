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В Польше антиукраинский депутат снял флаг Украины с кургана Костюшко

Андрей Синявский, Анастасия ПроцВторник, 4 июня 2024, 15:27
В Польше антиукраинский депутат снял флаг Украины с кургана Костюшко
Польский депутат Гжегож Браун. фото: Getty Images

Скандальный польский депутат антиукраинской "Конфедерации" Гжегож Браун снял флаг Украины с кургана Костюшко в Кракове.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление политика

Детали: Браун, кандидат от "Конфедерации" на выборах в Европарламент, написал в X (Twitter), что флаг висел в "неправильном месте", поэтому он передаст его в консульство в Кракове.

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Пост, отмеченный хэштегами #StopUkrainizacjiPolski ("Остановите украинизацию Польши"), #ŻebyPolskaByłaPolska ("Чтобы Польша была Польшей"), сопровождается видео, на котором видно, как флаг снимают с флагштока.

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Как отмечает Rzeczpospolita, украинский флаг вывесили на флагштоке на кургане Костюшко вскоре после начала полномасштабного российского вторжения.

Такое решение единогласно принял 4 апреля 2022 года Комитет по охране кургана Костюшко, о чем сообщил на своем сайте.

"Во время российской агрессии против суверенного государства Украина здесь не мог не развеваться флаг Украины. На нашем национальном памятнике он является символическим выражением очевидной солидарности нас, поляков, с украинцами, гражданами независимого государства, несправедливо встретившимися с бедами войны", – говорилось в заявлении комитета.

Браун не впервые прибегает к скандальным, в частности украинофобским действиям против символов, которые, по его мнению, не должны появляться в польском публичном пространстве.

В апреле 2022 года он протестовал против решения Сейма вывесить флаг Украины на здании. Тогда он заявил, что "недостойно", чтобы он висел в месте, которое принадлежит его хозяевам.

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.

В марте этого года антиукраинская партия "Конфедерация", члены которой стояли за протестами перевозчиков на границе с Украиной, оказалась на третьем месте электоральных симпатий в Польше.

Темы: ПольшаУкраина
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