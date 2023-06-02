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Припортовая инфраструктура на 740 млн: арестовали активы Марченко в Одесской области

Ирина БалачукПятница, 2 июня 2023, 10:23
Припортовая инфраструктура на 740 млн: арестовали активы Марченко в Одесской области
Активы Марченко в Одесской области. Фото СБУ

Суд наложил арест на акции жены обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Речь идет о корпоративных правах в АО "Эксимнефтепродукт", ЗАО "Синтез Ойл", ЗАО "Синтез Транзит", ООО "Укрлоудсистем", АО "Одеснефтепродукт", ЗАО "Черноморский топливный терминал" и ООО "Альбион Коммодитиз"".

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Детали: Сообщается, что жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. Общая стоимость заблокированных активов составляет почти 740 млн грн.

В СБУ подчеркнули, что арест этого имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу государства.

Силовики также отметили, что эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке топлива и других критических грузов через акваторию Черного моря.

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Темы: МарченкоарестСБУ
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