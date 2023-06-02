Припортовая инфраструктура на 740 млн: арестовали активы Марченко в Одесской области

Суд наложил арест на акции жены обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Речь идет о корпоративных правах в АО "Эксимнефтепродукт", ЗАО "Синтез Ойл", ЗАО "Синтез Транзит", ООО "Укрлоудсистем", АО "Одеснефтепродукт", ЗАО "Черноморский топливный терминал" и ООО "Альбион Коммодитиз"".

Детали: Сообщается, что жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. Общая стоимость заблокированных активов составляет почти 740 млн грн.

В СБУ подчеркнули, что арест этого имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу государства.

Силовики также отметили, что эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке топлива и других критических грузов через акваторию Черного моря.

Предыстория: