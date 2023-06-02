Припортовая инфраструктура на 740 млн: арестовали активы Марченко в Одесской области
Суд наложил арест на акции жены обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области.
Источник: СБУ в Telegram
Дословно СБУ: "Речь идет о корпоративных правах в АО "Эксимнефтепродукт", ЗАО "Синтез Ойл", ЗАО "Синтез Транзит", ООО "Укрлоудсистем", АО "Одеснефтепродукт", ЗАО "Черноморский топливный терминал" и ООО "Альбион Коммодитиз"".
Детали: Сообщается, что жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. Общая стоимость заблокированных активов составляет почти 740 млн грн.
В СБУ подчеркнули, что арест этого имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу государства.
Силовики также отметили, что эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке топлива и других критических грузов через акваторию Черного моря.
Предыстория:
- Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), которая предусматривает до 8 лет тюрьмы.
- В марте суд арестовал активы Марченко на более 440 млн грн.
- В апреле суд арестовал земельные участки и недвижимость Марченко на сумму почти 17,5 млн грн на Львовщине, где она нелегально строила гостиничный комплекс.
- Также в апреле стало известно, что Марченко объявили в розыск.
- В мае суд забрал у Марченко земли на берегу Днепра стоимостью более 204 млн.