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Блінкен: США не згодні на "потьомкінський мир" в Україні, вигоду від нього отримає тільки Путін

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 18:07

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за справедливый и длительный мир для Украины, при котором Киев не будут заставлять уступать территории в пользу России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Washington Post.

На фоне растущих призывов к миру при посредничестве таких стран, как Китай и Бразилия, Блинкен также изложил принципы того, что он назвал "справедливым и длительным миром". Среди этих принципов, по его словам, территориальная целостность Украины, репарации со стороны России и ответственность за военные преступления.

Он отверг призывы к прекращению огня или уступки украинскими землями в любой формуле "земля в обмен на мир" – перспективы, которые, по его словам, будут представлять "потемкинский мир".

"Прекращение огня, которое просто заморозит существующие линии на месте – и позволит Путину закрепить контроль над территорией, которую он захватил, отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать – не является справедливым и длительным миром", – сказал Блинкен.

"Это легитимизирует захват территории Россией. Это вознаградило бы агрессора и наказало бы жертву" – добавил он.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддержат переговоры, "если и когда Россия будет готова работать ради настоящего мира".

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"Вместе с Украиной и союзниками и партнерами мы были бы готовы к более широкой дискуссии о европейской безопасности, которая способствует стабильности и прозрачности и уменьшает вероятность будущих конфликтов", – сказал госсекретарь.

Напомним, Энтони Блинкен заявил, что развязанная Россией война против Украины стала "полным стратегическим провалом".

Темы: БлинкенСШАРосcиявойна
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