Франция выставила на продажу имение умершего российского олигарха-оппонента Путина

Французские власти выставили на продажу роскошный особняк, конфискованный у российского олигарха Бориса Березовского, который умер в 2013 году и был ярым противником президента РФ Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Local.

Березовский приобрел замок Шато-де-ла-Гарупп на Лазурном побережье в 1990-х годах, когда у власти был первый президент постсоветской России Борис Ельцин, и олигарх считался одним из самых влиятельных людей в стране.

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Но поместье было конфисковано французскими властями в 2015 году, через два года после того, как Березовский был найден мертвым в своем доме в Англии при обстоятельствах, которые так и не были полностью выяснены. К тому времени он стал ярым оппонентом Путина.

Это поместье было построено на престижном мысе Антиб британским промышленником и членом парламента Чарльзом Маклареном, а его богатая история связана с именами Пабло Пикассо, Коула Портера и Эрнеста Хемингуэя.

Замок "представляет исключительное архитектурное и культурное наследие. Его приобретение дает уникальную возможность стать владельцем престижной резиденции, погруженной в историю, в волшебном месте", говорится в заявлении французского агентства Agrasc, занимающегося конфискованными активами.

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Заинтересованные стороны могут выразить свой интерес с 16 июня по 17 июля, а те, кто будет признан возможным покупателем, могут подавать заявки с сентября.

Замок, как и соседний объект Clocher (Колокольня) de la Garoupe, также принадлежавший Березовскому, конфисковали после того, как было признано, что они были получены от отмывания денег инвестиционной компанией Sifi и ее руководителем Жаном-Луи Бордесом.

Было решено, что они действовали как прикрытие для Березовского.

Реагируя на первую жалобу, поданную Россией, французским властям понадобилось 10 лет, чтобы распутать сложную историю покупок, включая покупку Шато де ла Гаруп в декабре 1996 года.

Лазурный берег был популярным среди богатых россиян еще со времен визитов императорской семьи на рубеже веков.

После распада СССР он стал излюбленным местом отдыха олигархов ФР.

Вторжение России в Украину и санкции Запада сделали владение собственностью и даже въезд во Францию все более проблематичным для многих россиян.

Напомним, российский олигарх Сергей Науменко подал иск в Высокий суд Англии и Уэльса, требуя у министерства транспорта отменить арест его 58,5-метровой суперъяхты Phi стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов (43,5 миллиона евро) и возместить убытки.