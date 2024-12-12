Верховный суд окончательно уволил своего экс-главу Князева с должности судьи
Большая палата Верховного суда оставила без изменений решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева, которого антикоррупционные органы подозревают в получении 3-миллионной взятки, с должности судьи Верховного суда.
Источник: пресс-служба ВС
Детали: 18 июля 2024 года Высший совет правосудия принял решение, которым оставил без изменений решение Первой дисциплинарной палаты ВСП от 17 июня 2024 года о привлечении Князева к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления о его увольнении с должности судьи ВС.
15 августа Князев обжаловал это решение ВСП в Большой палате Верховного суда.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы 12 декабря Большая палата ВС приняла решение -оставить без изменений решение ВСП об увольнении Князева.
Решение является окончательным.
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Предыстория:
- 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США глава Верховного суда и адвокат были пойманы с поличным. На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он лишился должности главы ВС.
- СМИ сообщали, что Всеволод Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.
- 16 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили главе Верховного суда и адвокату о подозрении. 3 августа 2023 года о подозрении сообщили и владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго. Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.
- В январе 2024 года Всеволод Князев, за которого внесли 18,16 млн грн залога, вышел из следственного изолятора.