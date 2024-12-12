Верховный суд окончательно уволил своего экс-главу Князева с должности судьи

Большая палата Верховного суда оставила без изменений решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева, которого антикоррупционные органы подозревают в получении 3-миллионной взятки, с должности судьи Верховного суда.

Источник: пресс-служба ВС

Детали: 18 июля 2024 года Высший совет правосудия принял решение, которым оставил без изменений решение Первой дисциплинарной палаты ВСП от 17 июня 2024 года о привлечении Князева к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления о его увольнении с должности судьи ВС.

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15 августа Князев обжаловал это решение ВСП в Большой палате Верховного суда.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы 12 декабря Большая палата ВС приняла решение -оставить без изменений решение ВСП об увольнении Князева.

Решение является окончательным.

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