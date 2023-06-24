В Москве введён режим контртеррористической операции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории столицы ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Источник: Собянин в Telegram, Воробьев в Telegram

Прямая речь Собянина: "В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принятым мерам".

Детали: Российский губернатор Воробьев также сообщил об усиленных мерах безопасности в Московской области.

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Прямая речь Воробьева: "В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок личным транспортом на юге Московской области, прежде всего за пределы региона".

Обновлено: Отмечается, что в российской столице отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр поблагодарил жителей "за понимание и спокойное отношение к происходящему".

СМИ напоминают, что могут делать власти согласно российским законам:

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У граждан можно будет проверять документы. Если документов при себе нет — человека смогут доставить в полицию.

На въезде и выезде из зоны КТО людей разрешено обыскивать.

Силовики могут "удалять физических лиц с отдельных участков местности и объектов", а также отбуксовывать машины.

Спецслужбы получат право прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете.

Власти смогут использовать автомобили, принадлежащие любым организациям и людям, для оказания первой помощи и преследования преступников.

На территории региона могут выключить любую связь — как телефонную, так и доступ к интернету.

Сотрудники спецслужб для "борьбы с терроризмом" смогут без решения суда входить в любые помещения.

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