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Пригожин: Мы разворачиваем колонны и уходим в обратном направлении

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 20:31
Пригожин: Мы разворачиваем колонны и уходим в обратном направлении
Евгений Пригожин. Фото ТАСС

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

Источник: заявление Пригожина, опубликованное его пресс-службой

Прямая речь: "ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили на одной капли крови наших бойцов.

Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственности за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану".

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Что предшествовало: В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот якобы принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.

"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"", - говорилось в сообщении.

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Темы: ПригожинВагнерРосcия
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