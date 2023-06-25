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На затопленной Херсонщине оккупанты придумали новый способ паспортизации – сопротивление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 03:50
На затопленной Херсонщине оккупанты придумали новый способ паспортизации – сопротивление
Фото Maxar

Захватчики заставляют получать российские паспорта владельцев затопленных зданий на оккупированной Херсонщине.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты используют тяжелое положение жителей подтопленных населенных пунктов временно захваченных районов Херсонской области для принуждения их к получению паспортов РФ".

Детали: Оккупационная администрация выдает так называемые "жилищные сертификаты" и осуществляет социальные выплаты на приобретение жилого имущества только тем пострадавшим жителям оккупированной территории, которые оформили "российское гражданство".

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У других требуют написать заявление на получение паспорта РФ и только тогда обещают рассмотреть вопрос оказания помощи.

Напомним: После подрыва Каховской ГЭС в населенных пунктах на временно оккупированном левобережье Херсонщины сотням людей россияне заблокировали возможность эвакуироваться.

Темы: Херсонская областьоккупация
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