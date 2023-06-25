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На затопленій Херсонщині окупанти вигадали новий спосіб паспортизації – спротив

Ольга Глущенко Неділя, 25 червня 2023, 03:50
На затопленій Херсонщині окупанти вигадали новий спосіб паспортизації – спротив
Фото Maxar

Загарбники примушують отримувати російські паспорти власників затоплених будівель на окупованій Херсонщині.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти використовують скрутне становище мешканців підтоплених населених пунктів тимчасово захоплених районів Херсонської області для  примушення їх до отримання паспортів РФ".

Деталі: Окупаційна адміністрація видає так звані "житлові сертифікати" і здійснює соціальні виплати на придбання житлового майна лише тим постраждалим жителям окупованої території, які оформили "російське громадянство".

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В інших вимагають написати заяву на отримання паспорта РФ й лише тоді обіцяють розглянути питання надання допомоги.

Нагадаємо: Після підриву Каховської ГЕС у населених пунктах на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотням людей росіяни заблокували можливість евакуюватися.

Передісторія:

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Теми: Херсонська областьокупація
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