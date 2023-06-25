На затопленій Херсонщині окупанти вигадали новий спосіб паспортизації – спротив
Загарбники примушують отримувати російські паспорти власників затоплених будівель на окупованій Херсонщині.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Окупанти використовують скрутне становище мешканців підтоплених населених пунктів тимчасово захоплених районів Херсонської області для примушення їх до отримання паспортів РФ".
Деталі: Окупаційна адміністрація видає так звані "житлові сертифікати" і здійснює соціальні виплати на придбання житлового майна лише тим постраждалим жителям окупованої території, які оформили "російське громадянство".
В інших вимагають написати заяву на отримання паспорта РФ й лише тоді обіцяють розглянути питання надання допомоги.
Нагадаємо: Після підриву Каховської ГЕС у населених пунктах на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотням людей росіяни заблокували можливість евакуюватися.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних територій і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.