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Экс-глава Генштаба Британии: "Вагнеровцы" могут напасть на Киев из Беларуси

"Европейская правда"Воскресенье, 25 июня 2023, 15:15

Бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт считает, что Украина должна остерегаться возможного нападения на Киев "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным, который после попытки мятежа выехал в Беларусь.

Как пишет "Европейская правда", об этом Даннатт сказал в интервью Sky News в воскресенье.

Для экс-начальника Генштаба британской армии тот факт, что Пригожин по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко выехал в Беларусь, "вызывает определенное беспокойство".

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Если он "сохранил вокруг себя боеспособные силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву", добавил Даннатт, отметив, что Россия "вполне может" использовать ЧВК "Вагнера" для очередной попытки взять Киев.

"Эхо вчерашних событий будет ощущаться еще довольно долго", – считает генерал.

В то же время, по его словам, попытка мятежа в России не стала ни для кого непосредственной победой.

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"Путин, безусловно, значительно ослаб. Российские военные... явно находятся в определенном беспорядке", – сказал Даннатт в эфире Sky News.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой. Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".

Темы: ПригожинВагнер
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