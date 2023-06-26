Анализ ISW: как происходила попытка мятежа в России, и почему Пригожин пошел на сделку

Аналитики Института изучения войны проанализировали действия "вагнеровцев" и их главаря Евгения Пригожина, которые организовали мятеж, но не смогли бы вести боевых действий в Москве "без дополнительной поддержки".

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечается, что российские источники предполагают, что при посредничестве белорусского диктатора Александра Лукашенко была достигнута договоренность о прекращении вооруженного мятежа группы "Вагнера" 23-24 июня, в том числе о возможной причастности к этому руководителя администрации президента России Владимира Путина.

Издание "Медуза", ссылаясь на источники в Кремле, сообщило, что Пригожин сначала пытался связаться с Администрацией президента России в полдень 24 июня, когда боевики "Вагнера" двигались на север из Ростова-на-Дону в направлении Москвы, но Путин отказался говорить с Пригожиным.

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"Медуза" отмечает, что после того, как Пригожин увидел отсутствие широкой военной поддержки действий "Вагнера" и изменил свое мнение относительно перспектив ЧВК, Кремль прибегнул к переговорам с участием Лукашенко, руководителя администрации президента России Антона Вайно и посла России в Беларуси Бориса Грызлова.

Аналитики утверждают: последствия вооруженного восстания "Вагнера" до конца неизвестны, как и то, будет ли реализована сделка, все ли вовлеченные стороны полностью ее выполнят, что Кремль и Министерство обороны России намерены делать с личным составом "Вагнера", и пойдут ли боевики "Вагнера" на сотрудничество, несмотря на желание Пригожина.

По их мнению, последствия сделки Лукашенко-Пригожина для руководства российского Министерства обороны также остаются неоднозначными.

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Указывается в отчете и то, что некоторые российские источники предполагают, что Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области и бывший телохранитель Путина, может заменить Шойгу на посту министра обороны, хотя ISW не может подтвердить эти предположения.

"Любые изменения в руководстве Минобороны стали бы значительной победой Пригожина, который объяснял свой вооруженный мятеж прямыми обвинениями Шойгу и Герасимова в гибели десятков тысяч российских солдат в Украине", - говорится в обзоре.

Также эксперты указывают на то, что новые подробности о составе подразделений "Вагнера", которые приближались к Москве 24 июня, свидетельствуют о том, что Пригожин, скорее всего, не смог бы вести активные боевые действия в Москве без дополнительной поддержки. Вероятно, именно поэтому Пригожин стал более склонным к сделке с Лукашенко.

Кроме того, в отчете отмечают, что способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине, похоже, не претерпела существенного влияния вооруженного мятежа "Вагнера".

Однако некоторые российские источники использовали вооруженный мятеж как способ для оправдания неудач россиян на фоне успеха Сил обороны, достигнутых 24 и 25 июня.

Основные выводы ISW за 25 июня: