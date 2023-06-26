Анализ ISW: как происходила попытка мятежа в России, и почему Пригожин пошел на сделку
Аналитики Института изучения войны проанализировали действия "вагнеровцев" и их главаря Евгения Пригожина, которые организовали мятеж, но не смогли бы вести боевых действий в Москве "без дополнительной поддержки".
Источник: ISW
Детали: В обзоре отмечается, что российские источники предполагают, что при посредничестве белорусского диктатора Александра Лукашенко была достигнута договоренность о прекращении вооруженного мятежа группы "Вагнера" 23-24 июня, в том числе о возможной причастности к этому руководителя администрации президента России Владимира Путина.
Издание "Медуза", ссылаясь на источники в Кремле, сообщило, что Пригожин сначала пытался связаться с Администрацией президента России в полдень 24 июня, когда боевики "Вагнера" двигались на север из Ростова-на-Дону в направлении Москвы, но Путин отказался говорить с Пригожиным.
"Медуза" отмечает, что после того, как Пригожин увидел отсутствие широкой военной поддержки действий "Вагнера" и изменил свое мнение относительно перспектив ЧВК, Кремль прибегнул к переговорам с участием Лукашенко, руководителя администрации президента России Антона Вайно и посла России в Беларуси Бориса Грызлова.
Аналитики утверждают: последствия вооруженного восстания "Вагнера" до конца неизвестны, как и то, будет ли реализована сделка, все ли вовлеченные стороны полностью ее выполнят, что Кремль и Министерство обороны России намерены делать с личным составом "Вагнера", и пойдут ли боевики "Вагнера" на сотрудничество, несмотря на желание Пригожина.
По их мнению, последствия сделки Лукашенко-Пригожина для руководства российского Министерства обороны также остаются неоднозначными.
Указывается в отчете и то, что некоторые российские источники предполагают, что Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области и бывший телохранитель Путина, может заменить Шойгу на посту министра обороны, хотя ISW не может подтвердить эти предположения.
"Любые изменения в руководстве Минобороны стали бы значительной победой Пригожина, который объяснял свой вооруженный мятеж прямыми обвинениями Шойгу и Герасимова в гибели десятков тысяч российских солдат в Украине", - говорится в обзоре.
Также эксперты указывают на то, что новые подробности о составе подразделений "Вагнера", которые приближались к Москве 24 июня, свидетельствуют о том, что Пригожин, скорее всего, не смог бы вести активные боевые действия в Москве без дополнительной поддержки. Вероятно, именно поэтому Пригожин стал более склонным к сделке с Лукашенко.
Кроме того, в отчете отмечают, что способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине, похоже, не претерпела существенного влияния вооруженного мятежа "Вагнера".
Однако некоторые российские источники использовали вооруженный мятеж как способ для оправдания неудач россиян на фоне успеха Сил обороны, достигнутых 24 и 25 июня.
Основные выводы ISW за 25 июня:
- Российские источники высказывают предположения относительно особенностей сделки, заключенной при посредничестве Лукашенко с целью прекращения вооруженного мятежа группы "Вагнера" 23-24 июня, в том числе относительно возможной причастности к ней руководителя администрации Путина.
- Последствия сделки Лукашенко-Пригожина для руководства Министерства обороны России также остаются неоднозначными.
- Силы "Вагнера" продолжали отходить с позиций в Ростове и по дороге в Москву на свои базы 25 июня, и остается непонятным, в какой структуре Кремль намерен использовать бойцов "Вагнера".
- Появились новые подробности о составе подразделений "Вагнера", приближавшихся к Москве 24 июня, которые указывают на то, что Пригожин, скорее всего, не смог бы вести активные боевые действия в Москве без дополнительной поддержки.
- Российское ультранационалистическое информационное пространство раскололось 25 июня между теми, кто хочет забыть о восстании, и теми, кто требует решения проблем внутренней безопасности, которые разоблачил мятеж.
- Украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.
- Способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине, похоже, не претерпела существенного влияния вооруженного мятежа "Вагнера".
- Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов 23 июня предупредил, что Россия завершила подготовку к нападению на Запорожскую атомную электростанцию.
- Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу в Сумской области.
- Войска РФ продолжили ограниченные наземные обстрелы вблизи Сватово, Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- Российские и украинские силы провели ограниченные наземные атаки на западе Донецкой и Запорожской областей.
- Российские источники утверждают, что украинские силы удерживают позиции возле Антоновского моста в Херсонской области.
- Украинские чиновники продолжают сообщать, что Россия использует схемы обхода санкций для приобретения иностранных компонентов для производства оружия.
- Российские оккупационные власти продолжают использовать политику в отношении детей для усиления социального и административного контроля над оккупированными территориями.