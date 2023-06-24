У Лукашенка заявили, що Пригожин погодився на його пропозицію про "деескалацію"
У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.
Джерело: повідомлення пресслужби Лукашенка, опубліковане телеграм-каналом "Пул первого"
Дослівно: "Переговори тривали протягом усього дня. В результаті чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язання кривавої бійні на території Росії. Євген Пригожин прийняв пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинку руху озброєних осіб компанії "Вагнер" на території Росії та подальші кроки з деескалації напруги.
На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер"".
Деталі: Пресслужба заявила, що переговори Лукашенка з Пригожиним відбулися в розвиток домовленостей між Лукашенком і Путіним про спільні дії після їхньої розмови в суботу вранці.
Пізніше Пригожин підтвердив, що його найманці повертаються в польові табори.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента (АП) РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.