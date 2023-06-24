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У Лукашенка заявили, що Пригожин погодився на його пропозицію про "деескалацію"

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 20:24
У Лукашенка заявили, що Пригожин погодився на його пропозицію про деескалацію
Олександр Лукашенко, фото Getty Images

У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.

Джерело: повідомлення пресслужби Лукашенка, опубліковане телеграм-каналом "Пул первого"

Дослівно: "Переговори тривали протягом усього дня. В результаті чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язання кривавої бійні на території Росії. Євген Пригожин прийняв пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинку руху озброєних осіб компанії "Вагнер" на території Росії та подальші кроки з деескалації напруги.

На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер"".

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Деталі: Пресслужба заявила, що переговори Лукашенка з Пригожиним відбулися в розвиток домовленостей між Лукашенком і Путіним про спільні дії після їхньої розмови в суботу вранці.

Пізніше Пригожин підтвердив, що його найманці повертаються в польові табори.

Передісторія:

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Теми: ЛукашенкоПригожин
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