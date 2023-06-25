"Путіна не було ніде": ЗМІ дізналися, як проходили переговори з Пригожиним

У день свого "заколоту" 24 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагався вийти на зв'язок із президентом РФ Володимиром Путіним, однак той відмовився, згодом Путін не брав участі в переговорах.

Джерело: "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до Кремля та уряду РФ

Деталі: За словами співрозмовника "Медузи", близького до Кремля, у тому чи іншому вигляді влада вела переговори з Пригожиним із вечора 23 червня, коли той оголосив про початок свого "маршу справедливості".

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"З ним намагалося спілкуватися військове керівництво, співробітники адміністрації президента, керівництво Росгвардії й близькі до нього чиновники. Але самі його дії були такими, що не дуже зрозуміло, про що взагалі перемовлятися", – сказало джерело.

При цьому, як стверджують джерела "Медузи", близькі до адміністрації президента РФ, приблизно в середині дня 24 червня Пригожин почав намагатися сам вийти на зв'язок із Кремлем – і нібито навіть "намагався додзвонитися до Путіна, але президент не хотів із ним говорити".

За оцінкою співрозмовників "Медузи", близьких до Кремля й уряду РФ, найімовірніше, Пригожин зрозумів, що "перевищив міру", а "перспективи руху його колон туманні". До того моменту найманці перебували вже не так далеко від річки Оки – саме там російська армія і Росгвардія вирішили вибудувати першу лінію оборони від "вагнерівців".

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Побачивши змінений настрій Пригожина, Кремль нібито вирішив не йти на "криваве зіткнення", стверджують співрозмовники "Медузи". За їхнім твердженням, фінальними переговорами займалася велика група чиновників, до якої, зокрема, входили глава адміністрації президента Антон Вайно, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев і посол Росії в Білорусі Борис Гризлов.

Фронтменом цієї групи виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За словами джерела, близького до Кремля, Пригожин наполягав, щоб у переговорах брали участь "перші особи". А, з огляду на небажання Путіна контактувати із засновником ПВК, у переговірників виявилося не так вже й багато варіантів.

"Пригожину потрібен був гідний конфідент, щоб вийти з гри [зберігши обличчя]. Таким виступив Лукашенко. Він любить піар і розуміє вигоду – тому й погодився", – стверджує співрозмовник "Медузи".

На його думку, "вигода" для Лукашенка очевидна: публічно саме він став людиною, яка "врятувала Росію щонайбільше від громадянської війни, а щонайменше від великої крові".

Джерела "Медузи", близькі до Кремля й уряду РФ, сходяться на думці, що за підсумками свого радикального виступу Пригожин програв: "Його витіснили з Росії. Президент такого не прощає". За їхніми словами, сторони ще будуть "обговорювати" подробиці угоди, що стосується нового становища Пригожина, але "колишнього впливу і ресурсів у нього не буде".

Водночас співрозмовник, близький до Кремля, не виключив, що за підсумками заколоту можуть бути кадрові зміни в керівництві міністерства оборони: "Але не на вимогу Пригожина, а через самоусунення міністерства оборони".

При цьому ані міністр оборони Сергій Шойгу, ані глава Генштабу Валерій Герасимов досі ані слова не сказали про повстання Пригожина. Також невідомо, де вони весь цей час перебували, пише видання.

Джерело "Медузи", наближене до уряду, сумнівається, що кадрові рішення щодо Міноборони РФ можуть бути ухвалені найближчим часом: "Путін майже ніколи не йде на поводу в обставин і не прогинається під тиском".

Співрозмовники, близькі до Кремля, водночас визнають, що заколот послабив позиції Путіна.

Пряма мова джерела: "Він не міг зійти до Пригожина, але його вчора [після телезвернення] не було ніде. Він "цар", "перший", але бляха-муха, коли треба - втруться, а не змушуй за себе світити фасадом Лукашенка і перемовлятися силовиків".

Більше деталей: У день, коли Пригожин рушив свою армію на Москву, Путін працював із документами в Кремлі, як стверджує його прес-секретар Дмитро Пєсков. Водночас літак Путіна, оснащений обладнанням для управління армією, вдень 24 червня вилетів із Москви і зник із радарів у районі Твері, повідомляли "Важные истории" з посиланням на дані сервісу Flightradar.

За оцінкою одного з джерел "Медузи", близьких до адміністрації президента, тепер Путіну буде складніше "збирати вертикаль влади" – а спроб "перебудувати систему" з боку "російських еліт" стане тільки більше.

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