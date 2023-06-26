Оккупанты наступают на четырех направлениях – Генштаб

В течение суток враг вел наступательные действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления и 10 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" были уничтожены. Также противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно, ударными) - все дроны уничтожены.

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Кроме того, в течение суток нанес 36 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток состоялось более 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск Черниговской области; Сорокино, Коренек, Стукаловка, Юнаковка, Локня Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Плетеневка, Огирцево, Волоховка, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное на Харьковщине.

На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Васильцовка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Спирного и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное и Раздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. Нанес авиаудары в районах Соледара и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении подразделения Сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Благодатного, Макаровки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Сторожевое, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Макаровка, Новоселка, Новополь, Макаровка, Зеленое поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного и Олешек. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Запорожье, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Щербаки, Пятихатки, Лобково Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Ольговка, Республиканец, Львовское, Тягинка, Бургунка, Качкаровка, Николаевка, Змиевка, Антоновка, Надднепрянское, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Береговое, Днепровское, Белозерка, Ромашково, Волшебное Херсонской области и Очаков Николаевской области.