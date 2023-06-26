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Министр обороны Британии: Пристально следим за действиями России на Запорожской АЭС

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 19:15

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон следит за ситуацией на Запорожской атомной электростанции, где, как говорит Украина, Россия готовится совершить теракт с утечкой радиации.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Уоллес сказал на слушаниях в Палате общин британского парламента в понедельник.

Министр обороны Великобритании отметил, что Россия "не проявляет никаких ограничений в использовании вооружений против критической и гражданской инфраструктуры, больниц, операционных и т.д., что добавляется к длинному перечню совершенных ею военных преступлений".

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"Мы очень пристально следим (за ситуацией на Запорожской АЭС. – Ред.). Мы сотрудничаем с международными партнерами и международным сообществом, чтобы убедиться, что для защиты этой атомной электростанции делается все возможное", – добавил он.

Также, по словам Уоллеса, Великобритания подчеркивает обязательство России защищать людей и гражданское население.

Напомним, в прошлый четверг, 22 июня, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия, по данным разведки, вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

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В обращении в воскресенье Зеленский заявил, что сценарий по минированию Запорожской АЭС для российских оккупантов утвержден.

Министерство иностранных дел на этом фоне призвало международное сообщество отреагировать на подготовку теракта, в частности признать Россию государством-террористом и ввести санкции против российской ядерной программы.

Темы: ЗАЭСРосcияВеликобритания
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