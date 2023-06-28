Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Краматорску: ранения получили 3 граждан Колумбии

Алена МазуренкоСреда, 28 июня 2023, 09:47
Удар по Краматорску: ранения получили 3 граждан Колумбии
фото: Френки ван Хинтум

В результате обстрела Краматорска 27 июня получили ранения трое граждан Колумбии, также на месте находились граждане Нидерландов и иностранные журналисты. Заведение, в которое попали оккупанты, было популярным среди горожан, иностранцев, волонтеров и военных.

Источник: ВВС News Украинаnos.nl, The Telegraph

Дословно: "В организации Aquanta Ucraina (Держись Украина - группа поддержки Украины в Латинской Америке) сообщили, что во время обстрела центра Краматорска ранения получили трое граждан Колумбии.

Это основатель организации, колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они получили легкие ранения".

Реклама:

Детали: Также информацию о пребывании в популярной пиццерии в Краматорске во время обстрела публикуют журналисты из Великобритании и Нидерландов.

Так, двое граждан Нидерландов Фрэнки ван Хинтум и Коэн ван Оостен обедали в заведении, когда туда попала российская ракета.

Фламандский журналист Арно Де Декер также был в ресторане, но ушел за десять минут до нападения: "Это место встречи, куда все ходят. Там едят местные жители, волонтеры и солдаты".

Также незадолго до взрыва в заведении был журналист из Британии Колин Фриман со своим переводчиком. По его словам, Ria Lounge - одно из немногих мест, которое все еще работает после почти полутора лет войны.

Дословно: "Когда мы с моим переводчиком сидели там и просматривали меню вчера (27 июня - ред.) в 19:00, мы не очень обрадовались телефонному звонку, который позвал нас на срочную беседу на другой конец города. Но работа на первом месте - и в этом случае она, возможно, спасла нам жизнь".

Напомним:

  • Россия вечером 27 июня нанесла ракетный удар по центру Краматорска в Донецкой области. МВД сообщило о гибели по меньшей мере 8 человек, среди которых 3 детей. Еще 56 человек ранены. Двое погибших детей 2008 года, а одна - 2011-го.
  • Руководитель области Павел Кириленко рассказал, что ранены трое иностранцев, а также ребенок 2022 года рождения.
  • По предварительным данным полиции, Россия ударила по городу двумя ракетами С-300.
  • Обстрел произошел около 19:50. Одна ракета попала в кафе в центре Краматорска, где было много посетителей, среди которых и дети.
  • Здание известной в городе пиццерии обвалилось. В этом городе всегда было людно, там часто находились иностранные журналисты и делегации.

Темы: Краматорскобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Краматорск
Удар по Краматорску: 9 погибших, в том числе дети, и 60 раненых
Белый дом осудил ракетный удар России по Краматорску
Зеленский об ударе по Краматорску: Россия заслуживает поражения и трибунал
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: