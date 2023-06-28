Удар по Краматорску: ранения получили 3 граждан Колумбии

В результате обстрела Краматорска 27 июня получили ранения трое граждан Колумбии, также на месте находились граждане Нидерландов и иностранные журналисты. Заведение, в которое попали оккупанты, было популярным среди горожан, иностранцев, волонтеров и военных.

Источник: ВВС News Украина, nos.nl, The Telegraph

Дословно: "В организации Aquanta Ucraina (Держись Украина - группа поддержки Украины в Латинской Америке) сообщили, что во время обстрела центра Краматорска ранения получили трое граждан Колумбии.

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Это основатель организации, колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они получили легкие ранения".

Детали: Также информацию о пребывании в популярной пиццерии в Краматорске во время обстрела публикуют журналисты из Великобритании и Нидерландов.

Так, двое граждан Нидерландов Фрэнки ван Хинтум и Коэн ван Оостен обедали в заведении, когда туда попала российская ракета.

ВИДЕО ДНЯ

ALERT

Two rockets hit restaurant RIA Lounge in downtown Kramatorsk. People trapped under the rubble. Heavy scenes. Wounded and dead. pic.twitter.com/FY3pL3qQr7 — Arnaud De Decker (@arnauddedecker) June 27, 2023

Фламандский журналист Арно Де Декер также был в ресторане, но ушел за десять минут до нападения: "Это место встречи, куда все ходят. Там едят местные жители, волонтеры и солдаты".

Также незадолго до взрыва в заведении был журналист из Британии Колин Фриман со своим переводчиком. По его словам, Ria Lounge - одно из немногих мест, которое все еще работает после почти полутора лет войны.

Дословно: "Когда мы с моим переводчиком сидели там и просматривали меню вчера (27 июня - ред.) в 19:00, мы не очень обрадовались телефонному звонку, который позвал нас на срочную беседу на другой конец города. Но работа на первом месте - и в этом случае она, возможно, спасла нам жизнь".

Напомним: