Удар по Краматорску: ранения получили 3 граждан Колумбии

В результате обстрела Краматорска 27 июня получили ранения трое граждан Колумбии, также на месте находились граждане Нидерландов и иностранные журналисты. Заведение, в которое попали оккупанты, было популярным среди горожан, иностранцев, волонтеров и военных.

Дословно: "В организации Aquanta Ucraina (Держись Украина - группа поддержки Украины в Латинской Америке) сообщили, что во время обстрела центра Краматорска ранения получили трое граждан Колумбии.

Это основатель организации, колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они получили легкие ранения".

Детали: Также информацию о пребывании в популярной пиццерии в Краматорске во время обстрела публикуют журналисты из Великобритании и Нидерландов.

Так, двое граждан Нидерландов Фрэнки ван Хинтум и Коэн ван Оостен обедали в заведении, когда туда попала российская ракета.

Two rockets hit restaurant RIA Lounge in downtown Kramatorsk. People trapped under the rubble. Heavy scenes. Wounded and dead. pic.twitter.com/FY3pL3qQr7