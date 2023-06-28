Удар по Краматорську: поранення отримали 3 громадян Колумбії
У результаті обстрілу Краматорська 27 червня отримали поранення троє громадян Колумбії, також на місці перебували громадяни Нідерландів та іноземні журналісти. Заклад, у який влучили окупанти, був популярним серед містян, іноземців, волонтерів та військових.
Джерело: ВВС News Україна, nos.nl, The Telegraph
Дослівно: "В організації Aquanta Ucraina (Тримайся Україно - група підтримки України в Латинській Америці) повідомили, що під час обстрілу центру Краматорська поранення отримали троє громадян Колумбії.
Це засновник організації, колумбійський депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес. Вони отримали легкі поранення".
Деталі: Також інформацію про перебування у популярній піцерії у Краматорську під час обстрілу публікують журналісти з Британії та Нідерландів.
Так, двоє громадян Нідерландів Френкі ван Хінтум і Коен ван Оостен обідали у закладі, коли туди влучила російська ракета.
ALERT
Two rockets hit restaurant RIA Lounge in downtown Kramatorsk. People trapped under the rubble. Heavy scenes. Wounded and dead. pic.twitter.com/FY3pL3qQr7— Arnaud De Decker (@arnauddedecker) June 27, 2023ВІДЕО ДНЯ
Фламандський журналіст Арно Де Декер також був у ресторані, але пішов за десять хвилин до нападу: "Це місце зустрічі, куди всі ходять. Там їдять місцеві жителі, волонтери і солдати".
Також незадовго до вибуху у закладі був журналіст з Британії Колін Фріман зі своїм перекладачем. За його словами, Ria Lounge - одне з небагатьох місць, яке все ще працює після майже півтора року війни.
Дослівно: "Коли ми з моїм перекладачем сиділи там і переглядали меню вчора (27 червня - ред.) о 19:00, ми не дуже зраділи телефонному дзвінку, який покликав нас на термінову бесіду на інший кінець міста. Але робота на першому місці - і в цьому випадку вона, можливо, врятувала нам життя".
Нагадаємо:
- Росія ввечері 27 червня завдала ракетного удару по центру Краматорська на Донеччині. МВС повідомило про загибель щонайменше 8 людей, серед яких 3 дітей. Ще 56 людей поранені. Двоє загиблих дітей 2008 року, а одна - 2011-го.
- Керівник області Павло Кириленко розповів, що поранені троє іноземців, а також дитина 2022 року народження.
- За попередніми даними поліції, Росія вдарила по місту двома ракетами С-300.
- Обстріл стався близько 19:50. Одна ракета поцілила у кафе в центрі Краматорська, де було багато відвідувачів, серед яких і діти.
- Будівля відомої у місті піцерії обвалилась. У цьому місті завжди було людно, там часто перебували іноземні журналісти та делегації.