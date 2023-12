Удар по Краматорську: поранення отримали 3 громадян Колумбії

У результаті обстрілу Краматорська 27 червня отримали поранення троє громадян Колумбії, також на місці перебували громадяни Нідерландів та іноземні журналісти. Заклад, у який влучили окупанти, був популярним серед містян, іноземців, волонтерів та військових.

Джерело: ВВС News Україна, nos.nl, The Telegraph

Дослівно: "В організації Aquanta Ucraina (Тримайся Україно - група підтримки України в Латинській Америці) повідомили, що під час обстрілу центру Краматорська поранення отримали троє громадян Колумбії.

Реклама:

Це засновник організації, колумбійський депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес. Вони отримали легкі поранення".

Деталі: Також інформацію про перебування у популярній піцерії у Краматорську під час обстрілу публікують журналісти з Британії та Нідерландів.

Так, двоє громадян Нідерландів Френкі ван Хінтум і Коен ван Оостен обідали у закладі, коли туди влучила російська ракета.

ALERT

Two rockets hit restaurant RIA Lounge in downtown Kramatorsk. People trapped under the rubble. Heavy scenes. Wounded and dead. pic.twitter.com/FY3pL3qQr7