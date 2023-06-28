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Языковой омбудсмен выступил против переименования Запорожья

Валентина РоманенкоСреда, 28 июня 2023, 12:28
Языковой омбудсмен выступил против переименования Запорожья
фото ОВА

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь официально обратился к министру образования и науки Оксена Лисового с просьбой отменить решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка, содержащее рекомендацию рассмотреть переименование Запорожья.

Источник: пресс-служба языкового омбудсмена

Детали: Уполномоченный призывает министра поручить Нацкомиссии по стандартам в кратчайшие сроки принять новое решение, которое будет полностью соответствовать пункту 11 статьи 8 закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

По словам Креминя, нынешней рекомендацией Нацкомиссия вышла за пределы определенных законом полномочий и ее предложение не содержит четких рекомендаций по переименованию населенных пунктов в большинстве случаев.

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Прямая речь: "Решение Нацкомиссии должно содержать перечень обязательных для переименования названий населенных пунктов, которые не соответствуют стандартам государственного языка, а также четкие рекомендации по их переименованию.

Перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, которые соответствуют стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное и тому подобное.

Кроме того, "в большинстве рекомендаций не предлагается правильный вариант названия, а содержится странная формулировка "обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке", что не соответствует требованиям закона".

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Закон Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" вступает в силу 27 июля 2023 года.

Он призван способствовать преодолению последствий российской имперской политики в Украине и обеспечить приведение названий географических объектов в соответствие со стандартами государственного языка.

Темы: Запорожьедекоммунизацияязык
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