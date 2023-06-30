ISW прогнозирует, как Украина использует перехваченную инициативу на Бахмутском направлении

Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что признание "стратегической инициативы" на Бахмутском направлении связано с желанием использовать эту инициативу еще в большей степени

Источник: ISW

Детали: В отчете указывают на то, что украинский Генеральный штаб заявил, что украинские войска захватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и сейчас ведут широкое наступление в этом районе.

По мнению аналитиков, украинские официальные лица, вероятно, сейчас подтверждают, что украинские силы владеют инициативой для того, чтобы дать понять, что они намерены использовать эту инициативу в большей степени.

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Украинские войска провели наступательные операции по меньшей мере на двух других участках (кроме Бахмутского направления - ред.) фронта и, по сообщениям, 29 июня достигли успехов.

Отмечают аналитики и то, что Кремль может намереваться взять на себя формальный контроль над группой "Вагнера" после ее вооруженного мятежа и превратить ее в государственную структуру, хотя непонятно, обязался ли Кремль придерживаться такого курса действий.

Недавние спутниковые снимки, возможно, зафиксировали активное строительство вероятной новой базы группы "Вагнера" в Осиповичском районе Беларуси.

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Военные аналитики отмечают, что боевики группы "Вагнера" могут дислоцироваться и в других местах Беларуси. В потенциальной базе "Вагнера" в Осиповецком районе нет ничего особо уникального или интересного.

В обзоре говорится: "В Беларуси расположено много полигонов и полевых лагерей, на которых в начале 2022 года находилось 30 000 российских солдат - многие из них находились на границе с Украиной в Гомельской и Брестской областях.

Группа "Вагнера" в Беларуси могла бы использовать некоторые из этих объектов как базы, а также вместо базы в Осиповичском районе, о которой ходят слухи".

Указывают аналитики и на то, что связанные с Кремлем бизнесмены могут приобрести медиа-империю Пригожина, вероятно, как часть усилий, направленных на уничтожение его репутации в России.

В отчете отмечается, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 29 июня отказался отвечать на вопрос о местонахождении генерала армии Сергея Суровикина, что вызвало новые спекуляции в российском информационном пространстве.

Специалисты предполагают, что отказ Пескова свидетельствует о том, что российские чиновники, возможно, ведут расследование в отношении Суровикина.

Кроме того, западные наблюдатели продолжают размышлять о местонахождении начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова после мятежа "Вагнера".

Хотя, напоминают эксперты, Герасимов и ранее не появлялся на публике в течение длительных периодов.

По мнению военных аналитиков, вполне возможно, что Путин еще не решил, как в полной мере отреагировать на мятеж "Вагнера". Это касается и потенциального обновления командного состава российских вооруженных сил или изменения в том, кому из военного руководства Путин отдает предпочтение.