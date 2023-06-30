Массовое возвращение "Вагнера" в Беларусь не планируется, будут в Африке – Буданов

Массовое возвращение войск Евгения Пригожина в Беларусь не планируется, "ЧВК Вагнер" будет постепенно передислоцироваться в Африку.

Источник: Буданов в интервью The War zone

Прямая речь: "Не планируется массовое возвращение "ЧВК" в Беларусь. Хаб, который они создают в Беларуси, предназначен для логистических целей. Также у них будут офисные помещения и рекрутинговый центр. И этот хаб создается для операций "Вагнера" за рубежом, преимущественно в Африке.

... Их деятельность за рубежом продолжается, преимущественно в Африке. И что будет происходить дальше, так это то, что большинство личного состава, который ранее участвовал в боевых действиях в Украине, будет постепенно передислоцировано в Африку для развертывания операций там".

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Детали: Он считает, что Пригожин не создает никаких проблем для Украины, находясь в Беларуси.

На вопрос, сколько войск главаря "ЧВК Вагнер" сейчас находятся в Беларуси, Буданов ответил: "Никого, только несколько человек из его передовой группы".

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