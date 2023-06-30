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Массовое возвращение "Вагнера" в Беларусь не планируется, будут в Африке – Буданов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 30 июня 2023, 12:03
Массовое возвращение Вагнера в Беларусь не планируется, будут в Африке – Буданов
КИРИЛЛ БУДАНОВ . ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Массовое возвращение войск Евгения Пригожина в Беларусь не планируется, "ЧВК Вагнер" будет постепенно передислоцироваться в Африку.

Источник: Буданов в интервью The War zone

Прямая речь: "Не планируется массовое возвращение "ЧВК" в Беларусь. Хаб, который они создают в Беларуси, предназначен для логистических целей. Также у них будут офисные помещения и рекрутинговый центр. И этот хаб создается для операций "Вагнера" за рубежом, преимущественно в Африке.

... Их деятельность за рубежом продолжается, преимущественно в Африке. И что будет происходить дальше, так это то, что большинство личного состава, который ранее участвовал в боевых действиях в Украине, будет постепенно передислоцировано в Африку для развертывания операций там".

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Детали: Он считает, что Пригожин не создает никаких проблем для Украины, находясь в Беларуси.

На вопрос, сколько войск главаря "ЧВК Вагнер" сейчас находятся в Беларуси, Буданов ответил: "Никого, только несколько человек из его передовой группы".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
  • 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
  • Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
  • Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
  • 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
  • ФСБ России сообщила, что уголовное дело о "вооруженном мятеже" руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено.
  • Песков сообщил, что Пригожин "уйдет в Беларусь", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вагнеровцы смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или "уйти в Беларусь".
  • Российское издание "Вёрстка" сообщило, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным. Государственная пограничная служба Украины опровергала эту информацию. В ГПСУ отметили, что разведка тщательно отслеживает ситуацию в стране, которая является пособником государства-агрессора РФ.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не строят лагерей для ЧВК "Вагнер", но при необходимости "помогут с размещением".

Темы: разведкаВагнерБеларусьПригожин
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