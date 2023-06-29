На ближайшей ставке обсудят риски от бегства "Вагнера" в Беларусь – Данилов
На ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего, в частности, будут рассматривать и размещение в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер".
Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона новостей
Детали: Данилов отметил, что сначала нужно посмотреть, где "вагнеровцы" окажутся, каким будет их количество, какие будут угрозы, появятся ли 8-8,5 тысяч наемников в Беларуси.
По словам секретаря СНБО, сейчас такого количества боевиков Евгения Пригожина там нет.
Впрочем, за короткий промежуток времени для "вагнеровцев" был поставлен лагерь из летних палаток.
Прямая речь Данилова: "Будем очень внимательно наблюдать, для чего все это будет там происходить. То ли для раздражения Литвы, то ли для раздражения Польши, то ли чтобы наши войска на границе находились в напряжении.
Завтра будем очень внимательно за этим вопросом наблюдать. Я могу сказать, что президент Владимир Зеленский дал поручение на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего рассмотреть этот вопрос с учетом информации разведсообщества и главкома. На ближайшем заседании Ставки такой вопрос будет рассматриваться".
Детали: Данилов подчеркнул, что "Вагнер" – это террористы, которые путешествуют по миру на самолетах. По его мнению, мир должен был бы сильнее реагировать на это.
Этому предшествовало: Бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннатт предположил, что Украина должна остерегаться возможного нападения на Киев "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным после их выезда в Беларусь.
Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что переброска группы "Вагнер" в Беларусь не может серьезно угрожать Украине.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне. "Вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М (командный пункт) и шесть вертолетов армии РФ, из-за чего погибли от 13 до 20 человек.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 26 июня Пригожин заявил, что целью его марша на Москву было защитить группу "Вагнер" от уничтожения, ведь до 1 июля наемники должны были бы подписать контракт с Минобороны РФ, а они не хотели. Он также заявил, что остановился, чтобы "не проливать российскую кровь", когда Лукашенко предложил ему найти пути решения для дальнейшей работы "ЧВК Вагнер" в "законной юрисдикции".