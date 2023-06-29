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На ближайшей ставке обсудят риски от бегства "Вагнера" в Беларусь – Данилов

Елена РощинаЧетверг, 29 июня 2023, 21:23
На ближайшей ставке обсудят риски от бегства Вагнера в Беларусь – Данилов
Алексей Данилов, фото аппарата СНБО

На ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего, в частности, будут рассматривать и размещение в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер".

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона новостей

Детали: Данилов отметил, что сначала нужно посмотреть, где "вагнеровцы" окажутся, каким будет их количество, какие будут угрозы, появятся ли 8-8,5 тысяч наемников в Беларуси.

По словам секретаря СНБО, сейчас такого количества боевиков Евгения Пригожина там нет. 

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Впрочем, за короткий промежуток времени для "вагнеровцев" был поставлен лагерь из летних палаток. 

Прямая речь Данилова: "Будем очень внимательно наблюдать, для чего все это будет там происходить. То ли для раздражения Литвы, то ли для раздражения Польши, то ли чтобы наши войска на границе находились в напряжении.

Завтра будем очень внимательно за этим вопросом наблюдать. Я могу сказать, что президент Владимир Зеленский дал поручение на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего рассмотреть этот вопрос с учетом информации разведсообщества и главкома. На ближайшем заседании Ставки такой вопрос будет рассматриваться".

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Детали: Данилов подчеркнул, что "Вагнер" – это террористы, которые путешествуют по миру на самолетах. По его мнению, мир должен был бы сильнее реагировать на это.

Этому предшествовало: Бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннатт предположил, что Украина должна остерегаться возможного нападения на Киев "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным после их выезда в Беларусь.

Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что переброска группы "Вагнер" в Беларусь не может серьезно угрожать Украине.

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Темы: ставкаВагнерБеларусьДанилов
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