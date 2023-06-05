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В 2024 году Россия снова сократит добычу нефти в 2024 году

Понедельник, 5 июня 2023, 05:52
В 2024 году Россия снова сократит добычу нефти в 2024 году
фото: getty images

Российская квота добычи нефти в рамках договоренностей в формате ОПЕК+ в 2024 году уменьшится на 650 тысяч баррелей в сутки.

Источник: российская служба Радио Свобода

Детали: Как пишет издание, это следует из решений, принятых на встрече представителей стран ОПЕК+ в Вене 4 июня.

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В то же время, по словам российского вице-премьера Александра Новака, Россия не отказывается от добровольного обязательства добывать на 500 тысяч баррелей нефти в день меньше, чем предусмотрено квотой.

На 2023 год квота России составляет 10478 тысяч баррелей в сутки, в 2024 году она будет снижена до 9828 тысяч (а с учетом добровольного сокращения - до 9328 тысяч).

При этом квота Саудовской Аравии, крупнейшей страны ОПЕК, на 2024 год осталась неизменной - 10478 тысяч баррелей. В целом страны ОПЕК+ договорились снизить в следующем году уровень добычи нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки, без учета добровольных обязательств по сокращению, взятых на себя отдельными странами.

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Цель сокращений - остановить падение цен на нефть на мировом рынке. Саудовская Аравия, чтобы добиться роста цен, на месяц снизит свой уровень добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

На пресс-конференции после встречи ОПЕК+ Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия не имеют никаких разногласий.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Саудовская Аравия недовольна действиями России в сфере добычи нефти, считая, что Москва не придерживается взятых в рамках ОПЕК+ обязательств по сокращению объемов добычи нефти. В Эр-Рияде, как утверждало издание, считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано, и это приводит к стагнации нефтяных цен, в то время, как Саудовская Аравия хотела бы их повышения.

Напомним: В январе-апреле нефтегазовые доходы России сократились на 52% по сравнению с показателями прошлого года за аналогичный период.

Темы: Росcиянефть
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