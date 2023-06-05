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У 2024 році Росія знову скоротить видобуток нафти

Понеділок, 5 червня 2023, 05:52
У 2024 році Росія знову скоротить видобуток нафти
фото: getty images

Російська квота видобутку нафти в рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ у 2024 році зменшиться на 650 тисяч барелів на добу.

Джерело: російська служба Радіо Свобода

Деталі: Як пише видання, це випливає з рішень, ухвалених на зустрічі представників країн ОПЕК+ у Відні 4 червня.

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Водночас, за словами російського віцепрем'єра Олександра Новака, Росія не відмовляється від добровільного зобов'язання видобувати на 500 тисяч барелів нафти на день менше, ніж передбачено квотою.

На 2023 рік квота Росії становить 10478 тисяч барелів на добу, у 2024 році її буде знижено до 9828 тисяч (а з урахуванням добровільного скорочення – до 9328 тисяч).

При цьому квота Саудівської Аравії, найбільшої країни ОПЕК, на 2024 рік залишилася незмінною – 10478 тисяч барелів. Загалом країни ОПЕК+ домовилися знизити наступного року рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу, без урахування добровільних зобов'язань зі скорочення, взятих на себе окремими країнами.

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Мета скорочень – зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку. Саудівська Аравія, щоб домогтися зростання цін, на місяць знизить свій рівень видобутку на 1 мільйон барелів на добу.

На пресконференції після зустрічі ОПЕК+ Новак заявив, що Росія та Саудівська Аравія не мають жодних розбіжностей.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що Саудівська Аравія незадоволена діями Росії у сфері видобутку нафти, вважаючи, що Москва не дотримується взятих у рамках ОПЕК+ зобов’язань щодо скорочення обсягів видобутку нафти. В Ер-Ріяді, як стверджувало видання, вважають, що Росія продовжує постачати на світовий ринок більше сирої нафти, ніж було погоджено, і це призводить до стагнації нафтових цін, в той час, як Саудівська Аравія хотіла б їх підвищення.

Нагадаємо: У січні-квітні нафтогазові доходи Росії скоротилися на 52% у порівнянні з показниками минулого року за аналогічний період.

Теми: Росіянафта
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