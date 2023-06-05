Ситуация с укрытиями в Киеве критическая − Камышин

Министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что ситуация с бомбоубежищами в столице − критическая, потому что половина из проверенных укрытий не готова принимать людей.

Источник: министр в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Камышина: "Подвели итоги 2-го дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова".

Детали: Министр опубликовал данные, что проверили уже 1 849 бомбоубежищ. Из них 596 объектов (32%) − не готовы к использованию, еще 242 (13%) не смогли открыть.

Инфографика из Telegram Камышина

Кличко сообщил, что по состоянию на 7 утра 5 июня проверили более 1600 укрытий, и установили, что 590 из них (или 37%) находятся в неудовлетворительном состоянии.

Мэр также обнародовал данные о состоянии и доступности бомбоубежищ в разных районах.

Инфографика из Telegram Кличко

Кличко напомнил, что в прошлом и этом году районам в целом выделили 1,2 млрд грн на обустройство укрытий, и добавил, что проверка продолжается.

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Инфографика из Telegram кличко

"Обращаю внимание глав районных госадминистраций: по результатам проверки, в отношении глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к президенту относительно кадровых решений", − предупредил столичный голова.

Дополнено: В 10:00 5 июня Кличко сообщил, что уже провел утром совещание с главами районов столицы, на котором обсудили данные проверки укрытий.

Фото из Telegram кличко

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