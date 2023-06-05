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Ситуация с укрытиями в Киеве критическая − Камышин

Ирина БалачукПонедельник, 5 июня 2023, 09:29
Ситуация с укрытиями в Киеве критическая − Камышин
Укрытие. Фото с сайта КГГА

Министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что ситуация с бомбоубежищами в столице − критическая, потому что половина из проверенных укрытий не готова принимать людей.

Источник: министр в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram 

Прямая речь Камышина: "Подвели итоги 2-го дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова".

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Детали: Министр опубликовал данные, что проверили уже 1 849 бомбоубежищ. Из них 596 объектов (32%) − не готовы к использованию, еще 242 (13%) не смогли открыть.

 
Инфографика из Telegram Камышина 

Кличко сообщил, что по состоянию на 7 утра 5 июня проверили более 1600 укрытий, и установили, что 590 из них (или 37%) находятся в неудовлетворительном состоянии.

Мэр также обнародовал данные о состоянии и доступности бомбоубежищ в разных районах.

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Инфографика из Telegram Кличко 

Кличко напомнил, что в прошлом и этом году районам в целом выделили 1,2 млрд грн на обустройство укрытий, и добавил, что проверка продолжается.

 
Инфографика из Telegram кличко 

"Обращаю внимание глав районных госадминистраций: по результатам проверки, в отношении глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к президенту относительно кадровых решений", − предупредил столичный голова. 

Дополнено: В 10:00 5 июня Кличко сообщил, что уже провел утром совещание с главами районов столицы, на котором обсудили данные проверки укрытий.

 
Фото из Telegram кличко 

Предыстория:

  • В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. 
  • Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты
  • По данному факту было начато уголовное производство. А власти решили провести проверки бомбоубежищ.
  • 3 июня Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике, возле которой ночью 1 июня погибли три человека в Деснянском районе столицы. Всех чиновников суд отпустил под домашний арест, а охранника поликлиники отправил под стражу на два месяца без права внесения залога.
  • 3 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за сутки от запуска сервиса для отзывов о состоянии укрытий киевляне прислали более тысячи жалоб.

Темы: Киевукрытие
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