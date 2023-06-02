Кличко хочет назвать улицу в центре Киева именем Омельченко, хотя киевляне против

Городской глава Киева Виталий Кличко предлагает назвать улицу гетмана Павла Скоропадского вблизи с Бессарабской площадью именем бывшего столичного мэра Александра Омельченко.

Источник: проект решения Киевсовета авторства Кличко, "Хмарочос"

Детали: 29 мая городской глава Виталий Кличко зарегистрировал проект решения Киевсовета о переименовании улицы Павла Скоропадского в Печерском районе Киева на улицу Александра Омельченко.

В январе этого года 74% киевлян, голосовавших в приложении "Киев Цифровой", высказались против такого переименования.

Но Кличко аргументирует необходимость переименования тем, что в результате активной дерусификации топонимов в Киеве оказалось две улицы Павла Скоропадского.

24 апреля 2003 года до того безымянному проезду между улицами Красноармейской (тогдашнее название Большой Васильковской – ред.) и Бассейной в Печерском районе Киева было присвоено название Павла Скоропадского.

А 23 марта 2023 года улица Льва Толстого, которая брала начало от одноименной площади и пролегала в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах, была переименована в улицу Гетмана Павла Скоропадского.

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Станция метро "Площадь Льва Толстого" 18 мая стала "Площадью Украинских героев".

Кличко отмечает, что в Киеве теперь имеются две улицы Павла Скоропадского, разорванные улицей Большой Васильковской и площадью Украинских героев. И предлагает одну из них переименовать – ту, что в Печерском районе, то есть более короткую.

Две улицы Павла Скоропадского в Киеве hmarochos.kiev.ua

В пояснительной записке действующий мэр отмечает, что целью этого решения является почтение памяти выдающихся деятелей и событий, а также увеличение разнообразия топонимики города Киева.

Справка: Александр Омельченко, который умер в ноябре 2021 года, был мэром Киева в 1999-2006 годах. Он также был народным депутатом (2007-2012) и 27 апреля 2010 года голосовал за ратификацию соглашения Януковича – Медведева, то есть за продление пребывания ЧФ России на территории Украины до 2042 года. Омельченко имел награды "Герой Украины" (2001) и "Заслуженный строитель Украины".

Деятельность Александра Омельченко была неоднозначной. За время его пребывания на посту мэра было открыто 8 станций метро, в городе устанавливали бюветы артезианской воды и восстанавливали древние храмы. В то же время, при его мэрстве началась незаконная раздача земельных участков в центре столицы под застройку и снос памятников архитектуры.

Осенью 2009 года тогда нардеп Александр Омельченко сбил насмерть пешехода на Столичном шоссе в Киеве. В декабре 2015 года автомобиль Омельченко, за рулем которого был водитель политика, сбил женщину – она умерла в больнице. Летом 2016 года Омельченко снова попал в ДТП, уже будучи депутатом Киевсовета, – обошлось без пострадавших.

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