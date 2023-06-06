ОВА: На правобережье Херсонщины под водой – 1335 домов

На правобережье Херсонщины под водой оказались по меньшей мере 1335 домов.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "На этот час известно о 1335 домах на правобережье, которые оказались под водой; на левом берегу частично затоплены Песчаное, Старая Збуровка, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Крынки, Голая Пристань и Олешки. Полностью затоплены Корсунка и Днепряне".

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По состоянию на 18:00 эвакуировали 1364 человека, из микрорайона Остров (в Херсоне - ред.), что позади, эвакуировали 1221 горожанина".

Предыстория:

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