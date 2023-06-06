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Уже затоплены 8 населенных пунктов и часть Херсона, продолжается эвакуация − ОВА

Ирина БалачукВторник, 6 июня 2023, 10:23
Уже затоплены 8 населенных пунктов и часть Херсона, продолжается эвакуация − ОВА
Затопленные территории. Инфографика УП. Скриншот с google.maps

Восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире национального марафона новостей и в Telegram, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Прокудина: "По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены такие населенные пункты: Тягинка, Львове, Одрадокаменка − это Бериславский район, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона − это Херсонский район". 

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Херсон
Фото из Telegram Мрочко 

Детали: Он добавил, что в настоящее время организована эвакуация жителей данных населенных пунктов автобусами в город Херсон, далее в город Николаев, а оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города Украины.  

 
Херсон
Фото из Telegram Мрочко

Глава ОВА заявил, что власти понимают, что будут подтоплены еще и другие населенные пункты, и готовы к этому.

Он добавил, что все старосты, главы ОТО проинформированы, собирают население в определенных точках сбора. В каждой общине создан отдельный штаб, который отвечает за свою территорию.

ВИДЕО ДНЯ

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что на Острове продолжается эвакуация из трех пунктов сбора. Он также опубликовал фото из Херсона.  

 
Херсон
Фото из Telegram Мрочко

Прямая речь Мрочко: "Гидропарк и нефтегавань уже затоплены. Лежачих и маломобильных вывозим в больницы.

Если знаете о наличии людей, нуждающихся в помощи по эвакуации, прошу обращаться на горячую линию администрации или писать мне в личные сообщения ФБ с указанием номеров телефонов". 

 
Херсон
Фото из Telegram Мрочко

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Темы: ХерсонХерсонская областьКаховская ГЭС
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