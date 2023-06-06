Уже затоплены 8 населенных пунктов и часть Херсона, продолжается эвакуация − ОВА
Восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире национального марафона новостей и в Telegram, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь Прокудина: "По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены такие населенные пункты: Тягинка, Львове, Одрадокаменка − это Бериславский район, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона − это Херсонский район".
Детали: Он добавил, что в настоящее время организована эвакуация жителей данных населенных пунктов автобусами в город Херсон, далее в город Николаев, а оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города Украины.
Глава ОВА заявил, что власти понимают, что будут подтоплены еще и другие населенные пункты, и готовы к этому.
Он добавил, что все старосты, главы ОТО проинформированы, собирают население в определенных точках сбора. В каждой общине создан отдельный штаб, который отвечает за свою территорию.
Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что на Острове продолжается эвакуация из трех пунктов сбора. Он также опубликовал фото из Херсона.
Прямая речь Мрочко: "Гидропарк и нефтегавань уже затоплены. Лежачих и маломобильных вывозим в больницы.
Если знаете о наличии людей, нуждающихся в помощи по эвакуации, прошу обращаться на горячую линию администрации или писать мне в личные сообщения ФБ с указанием номеров телефонов".
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Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Полностью разрушена дамба и машинный зал ГЭС. Вода движется большим потоком и очень быстро. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
- По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
- Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
- В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
- Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.