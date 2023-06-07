Россияне хотят вывезти украинских детей с оккупированных территорий – омбудсмен

Российские оккупанты хотят вывезти украинских детей из новых временно оккупированных территорий и приграничных с Россией регионов в аннексированный Крым.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец

Дословно: "Под предлогом угрозы постоянных обстрелов ФСБ РФ могут реализовать комплекс заранее спланированных мероприятий для вывоза украинских детей из новых ВОТ и приграничных с Россией регионов в Крым.

Детей планируют разместить на летний период в лагерях и базах отдыха всего полуострова".

Детали: По мнению Лубинца, таким образом оккупанты хотят создать условия для уменьшения рисков от ожидаемого украинского контрнаступления на крымском направлении.

Также оккупанты хотят дискредитировать ВСУ и представить Украину как "террористическую страну".

В информационной среде они распространяют пророссийские нарративы, будто это Украина самостоятельно взорвала Каховскую ГЭС.

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Фактическое похищение украинских детей оккупанты хотят подать как "миссию спасения".

При этом ФСБ РФ считает, что рядом с местами отдыха детей необходимо расположить пункты управления войсками, узловые подразделения, например ракетные или артиллерийские и обустроенные места сосредоточения (отхода) российских оккупационных войск в случае продвижения украинских военных вглубь Крыма.

По мнению российских спецслужб, "соседство" детей рядом с военными объектами не позволит или значительно усложнит украинским военным возможности огневого поражения основных подразделений и пунктов управления РОВ, ограничит или притормозит темпы продвижения ВСУ в Крыму, позволит провести провокации с массовыми жертвами и дискредитировать ВСУ.

В Госдуме РФ уже инициировали обращение к правительству по организации эвакуации детей из приграничных с Украиной регионов в летние лагеря и другие учреждения в Крыму.