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Пенс поддержал помощь Украине и раскритиковал Трампа, называвшего Путина гением

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 07:56
Пенс поддержал помощь Украине и раскритиковал Трампа, называвшего Путина гением
Майк Пенс. Фото ФОТО GETTY IMAGES

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в среду вечером, что поддерживает помощь США Украине, и раскритиковал бывшего президента Дональда Трампа за его похвалу президенту России Владимиру Путину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время серии вопросов от зрителей в эфире CNN.

"Я знаю, что некоторые в этих дебатах назвал войну в Украине территориальным спором. Это не так, это было российское вторжение, неспровоцированное российское вторжение. И я считаю, что Соединенные Штаты Америки должны продолжать предоставлять мужественным солдатам в Украине ресурсы, необходимые им для отражения российского вторжения и восстановления территориальной целостности", – сказал он в ответ на вопрос Майкла Бэнкса, избирателя-республиканца.

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Замечания Пенса резко контрастируют с Трампом, который во время аналогичного общения не сказал, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне. Бывший президент обошел этот вопрос, когда ему задали его в мае.

"Я хочу, чтобы все перестали умирать. Они умирают. И русские, и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это за 24 часа", – сказал Трамп.

Пенс, со своей стороны, заявил, что он говорил с российским лидером, смотрел ему в глаза и сказал ему вещи, которые тот не хотел слышать.

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"Тот, кто думает, что Владимир Путин остановится, если он захватит Украину, имеет то, что мы говорим в Индиане "еще что-то на подходе". Он не намерен останавливаться. Он четко дал понять, что хочет воссоздать старую советскую сферу влияния в Восточной Европе", – сказал он.

Затем Пенс сделал замечание Трампу за то, что он назвал Путина гением в феврале на консервативном радиошоу.

"Ну, и откровенно говоря, когда Владимир Путин вторгся в Украину, бывший президент назвал его гением. Я знаю разницу между гением и военным преступником, и я знаю, кто должен победить в войне в Украине, и это народ, который борется за свою свободу и борется за восстановление своего национального суверенитета в Украине. И Америка, это не наша война, но свобода – это наша борьба, и мы должны дать народу Украины возможность бороться и защищать свою территорию", – сказал Пенс.

Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил в среду, что будет баллотироваться на пост президента, начав борьбу за номинацию от Республиканской партии.

Темы: СШАТрампУкраинавиборы
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