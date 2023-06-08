РосСМИ сообщают о взрывах в оккупированном Луганске

Российские СМИ утверждают, что в оккупированном Луганске утром прозвучало несколько взрывов, якобы нанесен удар по промзоне города.

Источник: РИА Новости, ТАСС, анонимные Telegram-каналы

Детали: ТАСС сообщает, что над городом якобы пролетели ракеты. Анонимные Telegram-каналы публикуют фото и видео задымления.

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Дополнено: "РИА Новости" утверждают, что якобы нанесен ракетный удар по промзоне города. Всего прозвучало четыре взрыва.

РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську pic.twitter.com/13iG2zWI9L — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 8, 2023