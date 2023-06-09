Зеленский уволил главу Гостомельской администрации: ранее там разоблачили хищения

Президент Владимир Зеленский уволил главу Гостомельской поселковой военной администрации Сергея Борисюка, 9 июня уже представили нового главу СВА.

Источник: распоряжение №100 от 8 июня, глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook

Дословно из документа: "Уволить Борисюка Сергея Львовича с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Бучанского района Киевской области".

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Детали: Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко утром 9 июня представил новоназначенного главу Гостомельской поселковой военной администрации Сергея Смаля.

Прямая речь Кравченко: "Во время военных действий на Киевщине Сергей Смаль был заместителем руководителя оперативного штаба Совета обороны. Он имеет большой руководящий опыт, ему приходилось принимать быстрые и одновременно взвешенные решения. Этот опыт, безусловно, пригодится ему на новой должности".

Новый глава Сергей Смаль (слева) Фото из Facebook Кравченко

Детали: Глава ОВА отметил, что "люди должны наконец почувствовать справедливость, увидеть реальное восстановление, изменения к лучшему в обществе и эффективность действий власти".

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По словам Кравченко, сейчас главными задачами нового руководителя являются: безопасность каждого жителя, восстановление всего разрушенного россиянами, возвращение людей домой, подготовка к новому отопительному сезону и обустройство укрытий для учебных заведений.

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