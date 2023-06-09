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Зеленский уволил главу Гостомельской администрации: ранее там разоблачили хищения

Ирина БалачукПятница, 9 июня 2023, 11:10
Зеленский уволил главу Гостомельской администрации: ранее там разоблачили хищения
Сергей Борисюк. Фото из Facebook Гостомельской СВА

Президент Владимир Зеленский уволил главу Гостомельской поселковой военной администрации Сергея Борисюка, 9 июня уже представили нового главу СВА.

Источник: распоряжение №100 от 8 июня, глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook  

Дословно из документа: "Уволить Борисюка Сергея Львовича с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Бучанского района Киевской области".

Детали: Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко утром 9 июня представил новоназначенного главу Гостомельской поселковой военной администрации Сергея Смаля. 

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Прямая речь Кравченко: "Во время военных действий на Киевщине Сергей Смаль был заместителем руководителя оперативного штаба Совета обороны. Он имеет большой руководящий опыт, ему приходилось принимать быстрые и одновременно взвешенные решения. Этот опыт, безусловно, пригодится ему на новой должности". 

 
Новый глава Сергей Смаль (слева)
Фото из Facebook Кравченко 

Детали: Глава ОВА отметил, что "люди должны наконец почувствовать справедливость, увидеть реальное восстановление, изменения к лучшему в обществе и эффективность действий власти".

По словам Кравченко, сейчас главными задачами нового руководителя являются: безопасность каждого жителя, восстановление всего разрушенного россиянами, возвращение людей домой, подготовка к новому отопительному сезону и обустройство укрытий для учебных заведений.

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Предыстория:

  • 5 июня в Бюро экономической безопасности заявили, что разоблачили схему присвоения бюджетных средств должностными лицами Гостомельской поселковой военной администрации.
  • Сообщалось, что в течение 2022-2023 годов служащие Гостомельской СВА заключили ряд договоров на проведение работ по устранению аварий в жилом фонде, которые возникли в результате боевых действий, с подконтрольными компаниями и по завышенным ценам.
  • По данным БЭБ, в дальнейшем средства, полученные преступным путем, предприятия победители закупок перечисляли на счета фиктивных предприятий, офисы которых расположены в Виннице, а позже переводили их в наличные.
  • По предварительным подсчетам, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5 млн гривен.

Темы: Киевская областьувольнениеместная властьЗеленский
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